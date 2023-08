ECOWAS nhất quyết khôi phục Hiến pháp tại Niger

ECOWAS quyết tâm khôi phục lại trật tự Hiến pháp cho quốc gia thành viên Niger và tìm kiếm tự do của Tổng thống bị lật đổ tại Niger Mohamed Bazoum và ECOWAS vẫn giữ nguyên khả năng can dự quân sự của mình - đó là tuyên bố hôm qua (20/8) của Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị hòa bình và an ninh của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) – ông Abdel-Fatau Musah.

Tổng thống Niger Bazoum vừa bị phế truất trong đảo chính quân sự. Ảnh: BBC.

Quan chức cấp cao ECOWAS khẳng định, việc sử dụng vũ lực với chính quyền quân sự Niger vẫn đang được tính toán.

Tuyên bố từ ECOWAS được đưa ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng, cuộc đàm phán gần nhất giữa phái đoàn ECOWAS và chính quyền quân sự Niger đã không đạt được kết quả cụ thể nào.