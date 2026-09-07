Thời sự Quốc tế tối 7/9: Mỹ lên kế hoạch định hình Trung Đông hậu chiến Iran
VOV.VN - Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến giai đoạn hậu chiến tranh Iran và xây dựng kế hoạch tổng thể có thể định hình lại cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Đông.
Tổng thống Trump đã trao đổi riêng với một số người rằng ông đang xây dựng “điều gì đó lớn hơn nhiều” cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Chiến lược này đang được xây dựng đồng thời bởi cố vấn cấp cao của Tổng thống cùng các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ.