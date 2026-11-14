EU họp thượng đỉnh đầu tiên về AI

Cuộc họp quy tụ sự tham dự của nguyên thủ quốc gia 27 nước thành viên EU, bộ trưởng công nghệ và quan chức Ủy ban châu Âu, nhằm xây dựng chiến lược phối hợp về quản trị, quy định và đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn khối.

Hội nghị tập trung vào ba thách thức chính gồm hài hòa khung pháp lý AI giữa các quốc gia, thúc đẩy đổi mới cạnh tranh gắn với bảo vệ quyền công dân và xây dựng cơ chế thực thi hiệu quả Đạo luật AI (có hiệu lực từ 2025). Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến quản trị dữ liệu xuyên biên giới, trách nhiệm pháp lý khi AI gây thiệt hại, đầu tư cho các công ty khởi nghiệp châu Âu, cũng như tiêu chuẩn chung cho các hệ thống AI có mức độ rủi ro cao trong lĩnh vực y tế, giao thông và dịch vụ công.

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Hội nghị cũng nêu bật khó khăn trong phối hợp do trình độ phát triển AI khác nhau giữa các quốc gia thành viên. Các nước Đông Âu cần hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng AI, các quốc gia phương Tây muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong khi các quốc gia phía Nam ủng hộ tăng cường bảo vệ người lao động trước nguy cơ mất việc làm do AI.

Trước thực tế EU đang tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc về đầu tư vào AI, Hội nghị đã đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh về AI của châu Âu, bao gồm thành lập quỹ đổi mới AI trị giá 15 tỷ euro, đơn giản hóa quy trình phê duyệt cho dự án nghiên cứu AI và hợp tác với các trường đại học để đào tạo nhân tài trong lĩnh vực này.

Ông James Green, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Cải cách Châu Âu cho rằng, EU cần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để thúc đẩy phát triển AI tại châu Âu, tăng cường tầm ảnh hưởng nhằm đảm bảo tiếp cận các mô hình và công nghệ tốt nhất, đẩy mạnh việc triển khai AI có trách nhiệm để đạt được lợi ích kinh tế, đồng thời tận dụng quy định cùng quan hệ đối tác quốc tế để giảm thiểu rủi ro.

Hội nghị thượng đỉnh AI đầu tiên của EU diễn ra trong bối cảnh khối này đang phải cân bằng giữa khai thác tiềm năng AI, duy trì cạnh tranh với Trung Quốc và Mỹ, đồng thời bảo vệ người dân cùng doanh nghiệp khỏi rủi ro của công nghệ.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp lại hàng quý trong năm 2027 để theo dõi tiến độ thực hiện các chiến lược về AI, đồng thời điều chỉnh chiến lược AI dựa trên những phát triển công nghệ mới.