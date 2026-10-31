EU và Canada khởi động “Liên minh vì tương lai”

Trọng tâm của khuôn khổ hợp tác mới là tái định hình chuỗi cung ứng chiến lược, dỡ bỏ rào cản thị trường và khơi thông dòng vốn đầu tư. Trên nền tảng Hiệp định Kinh tế và Thương mại toàn diện (CETA), hai đối tác hướng tới khai thác sâu hơn tiềm năng trao đổi thương mại song phương.

Một kết quả cụ thể là hai bên hoàn tất đàm phán các nội dung thực chất của Hiệp định Thương mại số. Hiệp định này sẽ bổ sung cho CETA, tạo thuận lợi cho trao đổi dữ liệu xuyên biên giới và tăng sự bảo đảm về pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Trọng tâm của khuôn khổ hợp tác mới giữa EU và Canada là tái định hình chuỗi cung ứng chiến lược, dỡ bỏ rào cản thị trường và khơi thông dòng vốn đầu tư. (Ảnh: Reuters)

Về an ninh nguyên liệu, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và chính quyền Canada cũng đã đạt thỏa thuận đẩy mạnh khai thác, chế biến và tái chế các khoáng sản thiết yếu, nhằm bảo đảm nguồn cung cho các ngành công nghiệp mũi nhọn của Khối 27.

Trong lĩnh vực năng lượng, EU và Canada nhất trí nghiên cứu khả năng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Canada sang châu Âu; đồng thời thúc đẩy hợp tác về năng lượng sạch, công nghệ hạt nhân và bảo vệ hạ tầng năng lượng.

Về công nghệ, Hội nghị hoan nghênh Canada tham gia chương trình siêu máy tính châu Âu, qua đó kết nối nguồn lực tính toán và hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai bên cũng sẽ mở đàm phán về việc Canada tiếp cận các dịch vụ của hệ thống định vị vệ tinh Galileo và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu.

Trong lĩnh vực an ninh, quan hệ đối tác quốc phòng song phương sẽ được đẩy nhanh theo hướng tương hỗ cho NATO. Hai bên tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, tăng phối hợp bảo vệ hạ tầng thiết yếu, phòng thủ không gian mạng và tăng cường hợp tác tại khu vực Bắc Cực.

Đối với người dân, EU và Canađa sẽ đàm phán để mở rộng sự tham gia của Canada vào chương trình giáo dục Erasmus+, cũng như tìm cách tạo thuận lợi hơn cho sinh viên, nhà nghiên cứu và lao động có kỹ năng cao học tập, làm việc ở hai bên Đại Tây Dương.

Tuyên bố chung đặt mục tiêu đến Hội nghị thượng đỉnh năm 2027 sẽ làm rõ khuôn khổ liên kết chặt chẽ hơn giữa Canada và EU, nhưng chưa tiến tới tư cách thành viên đầy đủ. Như vậy, hội nghị lần này đã mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, với một số cuộc đàm phán đã hoàn tất, song nhiều sáng kiến cần tiếp tục cụ thể hóa.