Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ukraine sẽ thanh toán số tên lửa này bằng nguồn đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART của Mỹ, kết hợp với nguồn ngân sách được tài trợ từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU). Theo thông tin trên trang web của Lầu Năm Góc, chương trình Giăm-sờ-tát sử dụng đóng góp từ các nước đồng minh để mua sắm vũ khí, dịch vụ và huấn luyện nhằm hỗ trợ khả năng tự vệ của Ukraine.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Thương vụ được phê duyệt trong bối cảnh Ukraine đang cần bổ sung tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết nước này đã phải chờ gần một tháng để Mỹ phê duyệt nguồn cung tên lửa thiết yếu, trong khi Nga gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các công trình dân sự.

Tuy nhiên, Ukraine chưa thể tiếp nhận ngay số tên lửa vừa được phê duyệt. Các thương vụ mua bán vũ khí thường mất nhiều năm để hoàn tất, dù tiến độ chuyển giao lần này có thể được đẩy nhanh do nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Tập đoàn Lockheed Martin là nhà thầu chính của thương vụ.