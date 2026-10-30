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EU thúc đẩy cách tiếp cận toàn khối đối với quy định về trẻ em dùng mạng xã hội

Thứ Sáu, 07:17, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 29/10, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết, EU quyết định hoãn xem xét trong vòng 12 tháng các dự luật cấp quốc gia có nội dung trùng với quy định chung về mạng xã hội dành cho trẻ em sắp được ban hành, nhằm bảo đảm trẻ em ở tất cả các nước thành viên được bảo vệ ở mức độ như nhau.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết, tháng trước Ủy ban châu Âu đã đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ cho phép trẻ đến 15 tuổi sử dụng ở mức hạn chế và có sự giám sát. EU lo ngại việc các nước tự ban hành luật riêng trong thời điểm EU đang xây dựng quy định chung sẽ dẫn đến sự khác biệt về giới hạn độ tuổi và yêu cầu pháp lý giữa các quốc gia. Điều này có thể gây chia rẽ trong khối, cũng như gây khó khăn cho các nền tảng trực tuyến trong việc tuân thủ quy định trên toàn khối 27 nước.

Theo ông Thomas Regnier, EU cần tập trung đàm phán về Đạo luật Trẻ em trên môi trường mạng (EU Kids Act) đã được đề xuất, đồng thời hy vọng các cuộc đàm phán giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu về những quy định mới có thể hoàn tất trong vài tháng tới.

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Ảnh minh họa: Reuters

Đánh giá về tác động của quyết định hoãn này, ông Thomas Regnier cho biết, các nước thành viên phải thông báo cho Ủy ban châu Âu về các dự luật để bảo đảm phù hợp với luật chung của khối. Tuy nhiên, ông lưu ý quy trình pháp lý giữa các nước vẫn có sự khác biệt. Cụ thể, Pháp và Hy Lạp đã thông báo dự luật từ trước khi EC đưa ra đề xuất riêng và đến nay, giai đoạn đóng băng dự luật để chờ EC thẩm định đối với hai quốc gia này đã khép lại. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai nước này với Áo và các thành viên nộp sau-những nước vẫn đang trong thời gian bắt buộc phải tạm hoãn dự luật.

Phản ứng trước quyết định trì hoãn của EU, Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler cho rằng, việc bảo vệ trẻ em trước những tác hại do mạng xã hội gây ra không thể tiếp tục bị trì hoãn, đồng thời khẳng định, Vienna sẽ thúc đẩy tiến trình lập pháp ở cấp quốc gia để lệnh cấm mạng xã hội có thể được thực hiện ngay sau khi thời hạn tạm hoãn 12 tháng của EU hết hiệu lực.

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Canada và EU thúc đẩy liên minh mới nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ

VOV.VN - Canada và EU đang thúc đẩy khuôn khổ hợp tác mới, mở ra khả năng Canada trở thành quốc gia đầu tiên có quy chế “thành viên liên kết” của EU, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ giữa căng thẳng thương mại và sức ép thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
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