Gần 3.800 trường học và cả Phủ Thủ tướng Italy nhận thư đe dọa đánh bom

Theo cập nhật mới nhất từ giới chức và truyền thông Italy vào tối 12/11, làn sóng đe dọa đánh bom mới trải rộng tại nhiều khu vực như Veneto, Liguria, Umbria, Lazio, Puglia và đảo Sicily. Toàn bộ các bức thư này đều mang chữ ký của nhân vật tự xưng là “Mikhail Andropov”, thuộc nhóm tự nhận thân Nga.

Trong số 3.778 cơ sở giáo dục bị nhắm mục tiêu trong ngày 12/11, chỉ có 77 trường tiến hành sơ tán học sinh, và 36 trường trong số đó đã nhanh chóng khôi phục hoạt động giảng dạy ngay trong buổi sáng sau khi lực lượng chức năng rà soát và xác nhận an toàn (Ảnh: Reuters)

Trong số 3.778 cơ sở giáo dục bị nhắm mục tiêu trong ngày 12/11, chỉ có 77 trường tiến hành sơ tán học sinh, và 36 trường trong số đó đã nhanh chóng khôi phục hoạt động giảng dạy ngay trong buổi sáng sau khi lực lượng chức năng rà soát và xác nhận an toàn. Đối với bức thư đe dọa gửi tới Phủ Thủ tướng Italy và Tòa án Giám sát Rome, các cơ quan chức năng đánh giá không có dấu hiệu nguy hiểm thực tế nên không tiến hành sơ tán và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó một ngày (11/11), làn sóng đe dọa đánh bom quy mô lớn đầu tiên đã tấn công vào hơn 6.000 trường học tại Italy, buộc hàng trăm cơ sở phải sơ tán khẩn cấp, gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giáo dục.

Trước tình hình trên, ngay trong ngày 12/11, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Italy đã gửi chỉ thị hỏa tốc tới các tỉnh trưởng và hiệu trưởng nhà trường, yêu cầu duy trì việc học tập bình thường và tuyệt đối không sơ tán nếu chỉ dựa trên việc nhận được thư điện tử hàng loạt mà không có căn cứ xác định nguy cơ thực tế. Chiều cùng ngày, Ủy ban Liên bộ về An ninh Cộng hòa (CISR) cũng đã họp khẩn để thống nhất một quy trình ứng phó chung trên toàn quốc, trong khi Thủ tướng Italy Giorgia Meloni triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo phe đối lập tại Điện Chigi nhằm tạo sự đồng thuận chính trị trong việc đối phó với các chiến dịch gây bất ổn. Các công tố viên chống khủng bố tại Italy hiện đã mở cuộc điều tra chính thức về hành vi gây báo động giả và đe dọa nghiêm trọng.

Ở cấp độ khu vực, Ủy ban châu Âu (EC) trong ngày 12/11 đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với Italy cùng các quốc gia thành viên khác đang hứng chịu làn sóng đe dọa tương tự như Vương quốc Anh. Đại diện EC khẳng định mọi hành vi đe dọa nhắm vào dân thường là không thể chấp nhận được, đồng thời nhấn mạnh cơ quan điều hành Liên minh châu Âu đang theo dõi sát sao diễn biến và phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên trong công tác điều tra.

Các vụ việc liên tiếp tại Italy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang nâng cao cảnh giác trước làn sóng cảnh báo đánh bom giả nhắm vào trường học, sân bay và các cơ quan truyền thông, song song với các cuộc tấn công mạng vào hạ tầng thiết yếu. Những hành động này được giới chức châu Âu nhận định có thể là một phần của chiến dịch “chiến tranh hỗn hợp” nhằm gieo rắc tâm lý bất an và làm rối loạn đời sống xã hội tại lục địa già.