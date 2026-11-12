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Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu

Thứ Năm, 05:19, 12/11/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan an ninh hàng đầu Iran hôm 11/11 cảnh báo Tehran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu, nếu Washington khai chiến trở lại.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Mayadeen ở Lebanon, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei cảnh báo nếu Mỹ mở lại chiến dịch tập kích chống Iran, đòn giáng trả của Tehran sẽ vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông. Theo đó, toàn bộ các căn cứ của Mỹ ở trong và ngoài khu vực, trong đó có châu Âu, sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran. Ông Rezaei khẳng định, một khi xung đột bùng phát trở lại, sẽ có những căn cứ của Mỹ chưa từng bị tập kích, trở thành mục tiêu tấn công.

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Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Vương quốc Anh. Nguồn: Reuters

Theo một số báo cáo, trong cuộc chiến bùng phát từ ngày 28/2, Iran đã tấn công khoảng 80 căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Còn theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hôm 14/9, các căn cứ của Mỹ tại 8 nước Trung Đông là Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan, đều bị hư hại.

Về năng lực vũ khí của Iran, một báo cáo tình báo phương Tây công bố hôm 10/11 cho biết Iran hiện sở hữu khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo, đồng thời có khả năng chế tạo khoảng 50 quả mỗi tháng, bằng một nửa công suất trước chiến tranh. Cùng ngày, Iran thông báo đã khánh thành một căn cứ tên lửa mới. Tehran cũng tái xác nhận quyết định dỡ bỏ giới hạn tầm bắn của tên lửa, cho phép chúng có thể tấn công các mục tiêu ở xa hơn, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

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Mỹ và Iran biến 2 đảo then chốt ở Hormuz thành chiến địa

VOV.VN - Mỹ và Iran đang gia tăng đối đầu ở eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột kéo dài đến nay chưa có hồi kết. Những ngày gần đây, cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những hòn đảo nằm trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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