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Giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2022 do nhiên liệu leo thang

Thứ Sáu, 06:09, 16/10/2026
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VOV.VN - Bộ Lao động Mỹ ngày 15/10 công bố số liệu cho thấy, giá sản xuất tháng 9 tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm, chủ yếu do giá nhiên liệu leo thang. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại chi phí của doanh nghiệp có thể tiếp tục chuyển sang người tiêu dùng.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của nước này tăng 1,3% so với tháng trước, cao hơn nhiều mức tăng 0,5% của tháng 8. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 6,3%, cao nhất kể từ tháng 12/2022.

Năng lượng tiếp tục trở thành vấn đề lớn, với mức tăng 10,8% trong nhóm hàng hóa phục vụ nhu cầu cuối cùng. Riêng giá xăng tăng 20,3%, đóng góp khoảng 1/2 mức tăng giá của nhóm hàng hóa. Giá dịch vụ vận tải và kho bãi cũng tăng 3,4%, phản ánh sức ép đối với hoạt động lưu thông hàng hóa.

gia san xuat tai my tang manh nhat ke tu nam 2022 do nhien lieu leo thang hinh anh 1
Giá sản xuất tại Mỹ tháng 9 tăng cao - Ảnh minh họa: Xinhua

Theo số liệu của Hiệp hội ô tô Mỹ, giá dầu diesel ở mức 6,31 USD/gallon, tăng khoảng 66% kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu hồi tháng 2. Diesel là nhiên liệu quan trọng trong vận tải, nên giá tăng có thể làm đội chi phí đưa thực phẩm và nhiều mặt hàng khác tới cửa hàng.

Báo cáo được công bố 1 ngày sau số liệu cho thấy giá tiêu dùng tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,4% của tháng trước. Giá xăng đóng góp hơn 1/2 mức tăng giá tiêu dùng theo tháng.

Quang Trung/VOV-Washington
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