Nóng thế giới hôm nay 16/10: Ukraine tuyên bố bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ

Tổng thống Zelensky: Ukraine bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông cảm thấy bị phản bội sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga hồi tuần trước, đồng thời cho rằng động thái này là “chiến thắng đơn giản” dành cho Điện Kremlin.

Binh sỹ Ukraine vận hành thiết bị không người lái. Ảnh: Ukrinform

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình YouTube Piers Morgan Uncensored, khi được hỏi liệu ông có cảm thấy chính quyền Tổng thống Trump đã “phản bội” Ukraine hay không, ông Zelensky trả lời: “Có”. “Thật đáng tiếc khi chúng tôi đang mất đi một đối tác mạnh”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tỷ phú Elon Musk tiết lộ người quyết định hạn chế Starshield ở Ukraine: Tỷ phú Elon Musk khẳng định quân đội Mỹ, chứ không phải SpaceX, quyết định các hạn chế đối với hệ thống Starshield ở Ukraine. Tổng thống Mỹ là người có quyền quyết định cuối cùng.

Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX, ngày 14/10 cho biết các hạn chế về tốc độ và phạm vi sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield phục vụ quân đội Ukraine thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ, trong đó Tổng thống Mỹ là người có quyền quyết định cuối cùng. Tuyên bố được ông Musk đưa ra trên mạng xã hội X, sau khi phía Ukraine phản ánh tình trạng gián đoạn kết nối của các thiết bị đầu cuối Starshield ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay không người lái (UAV).

Mỹ đề xuất giải phóng tài sản Nga để thúc đẩy hòa đàm Ukraine: Theo Financial Times (FT) ngày 14/10, Mỹ đã đề xuất các nước châu Âu giải phóng một phần tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, đồng thời chuyển số tài sản này vào một cơ chế tài chính do Washington giám sát. Đề xuất được đưa ra trong cuộc họp tại Miami (Mỹ) tuần trước, với sự tham gia của các nhà đàm phán thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump và đại diện Ukraine, Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Liên minh châu Âu giải ngân khoản viện trợ quốc phòng cho Ukraine: Ngày 14/10, truyền thông châu Âu đưa tin, Ủy ban châu Âu xác nhận Liên minh châu Âu (EU) đã giải ngân khoản viện trợ thêm 2,86 tỷ euro cho Ukraine để trang bị phòng không, đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ủy ban châu Âu đã xác nhận khoản thanh toán vào ngày 14 tháng 10, được thực hiện theo cấu phần quốc phòng của khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro. Số tiền này cũng sẽ được dùng để mua radar, hệ thống tác chiến điện tử và đạn dược. Việc giải ngân diễn ra sau một trong những cuộc không kích dữ dội nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine vào đêm 13/10. Dự kiến ​​các khoản thanh toán quốc phòng sẽ đến tay Ukraine trong những tuần tới.

Dầu diesel mở lại một kênh hợp tác giữa Nga và Mỹ: Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận đưa dầu diesel Nga trở lại thị trường Mỹ và thế giới, hôm 14/10, Nga xác nhận các cuộc đàm phán để hiện thực hóa thỏa thuận này đang được tiến hành.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 14/10 cho biết, các cuộc đàm phán về hợp đồng đang diễn ra, đồng thời Nga và Mỹ sẽ xây dựng một cơ chế để bảo đảm nguồn cung: “Các cuộc đàm phán về thỏa thuận hợp đồng giữa Bộ Năng lượng Nga và Bộ Năng lượng Mỹ hiện đang diễn ra, và một cơ chế sẽ được thiết lập để đảm bảo nguồn cung. Đối với các câu hỏi, giải pháp và đề xuất nhằm cân bằng thị trường, tất cả các bên tham gia thị trường đều đón nhận tích cực. Đó là những người quan tâm đến sự cân bằng ổn định giữa cung và cầu cũng như các khoản đầu tư bền vững, và đó chính là cơ sở cho các hành động của chúng tôi”.

Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích Saudi Arabia: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa không đối không tấn công một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, miền Bắc Yemen.

Một tên lửa được lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhằm vào Israel, hình ảnh cắt từ video công bố tháng 12/2024. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, mới đây tuyên bố lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào máy bay quân sự của Saudi Arabia. Trong thông báo ngắn đăng trên mạng xã hội X, ông Saree cho biết mục tiêu là một tiêm kích Eurofighter Typhoon cất cánh từ căn cứ không quân Taif, miền Tây Saudi Arabia.

Iran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại: Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc và căng thẳng thực địa chưa hạ nhiệt rõ ràng, giới chức Iran khẳng định nước này vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh quy mô lớn bùng phát trở lại.

Phát biểu trên truyền hình tối 14/10, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh việc chuẩn bị cho chiến tranh cần phải được tiến hành ngay cả khi đàm phán với Mỹ có thể diễn ra. Mối quan tâm hàng đầu của Iran vẫn là ngăn Mỹ phát động tấn công trở lại. Thực tế thời gian qua cho thấy Mỹ đã nhiều lần thất hứa và gây hấn chống Iran.

Số người thiệt mạng tại Gaza tiếp tục tăng cao: Các cuộc không kích, pháo kích và bắn phá liên tục của Israel trên khắp Gaza đã gây thêm nhiều thương vong cho dân thường, với số người thiệt mạng do cuộc xung đột Gaza đã lên tới gần 74.400 người.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, các cuộc tấn công của Israel hôm 14/10 đã khiến bốn người tại Gaza thiệt mạng. Trong đó hai người thiệt mạng khi lực lượng Israel tấn công một chiếc xe gần Khan Yunis ở phía Nam Gaza.

Iran siết chặt phòng thủ, cảnh báo Mỹ về đòn đáp trả quy mô lớn: Iran đang củng cố hệ thống phòng thủ, tập hợp lực lượng trung thành và phát đi những cảnh báo cứng rắn, đe dọa đáp trả Mỹ cùng các đồng minh vùng Vịnh của Washington trên quy mô lớn hơn.

Iran phóng thử tên lửa. Ảnh: Reuters

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Tehran chuẩn bị đối phó với khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tìm cách ngăn chặn kịch bản này. Các quan chức Iran đã công khai cảnh báo, đồng thời truyền đạt thông điệp tương tự trong các cuộc trao đổi riêng với giới chức khu vực, rằng quốc gia này sẽ đáp trả bằng cách mở rộng các hoạt động quân sự trên khắp Trung Đông nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới.

Lạm phát tại Mỹ tăng trước bầu cử giữa kỳ làm dấy lên lo ngại về tăng lãi suất: Các nhà kinh tế có ý kiến ​​trái chiều về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gây ra sự bất định trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và thị trường đang đầy căng thẳng.

Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 9 - thời điểm công bố báo cáo lạm phát cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa kỳ - làm gia tăng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối tháng này. Tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên mức 3,7%, cao hơn so với mức 3,4% ghi nhận vào tháng 8. Xét theo tháng, giá cả đã tăng 0,6%, theo báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) do Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 14/10.

Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận thực địa quy mô lớn: Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết mục tiêu của đợt tập trận là "tích hợp và vận hành lực lượng hỗn hợp trên nhiều lĩnh vực gồm lục quân, hải quân và không quân, nhằm tăng cường khả năng phối hợp và khả năng thực chiến".

Căn cứ vào các đặc điểm của chiến tranh hiện đại và những mối đe dọa thực tế, quân đội Hàn Quốc sẽ triển khai các hoạt động như huấn luyện cơ động thực địa, với kịch bản giả định có nguy cơ từ "lực lượng đối kháng", huấn luyện tại sở chỉ huy… Qua đó, khẳng định quyết tâm "thiết lập thế trận ứng phó vững chắc, sẵn sàng phản ứng tức thời trước mọi mối đe dọa". Quy mô lực lượng tham gia vẫn tương đương với các năm trước, trong đó tiếp tục có sự góp mặt của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.