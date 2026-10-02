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Mỹ dự kiến thành lập Bộ Chỉ huy Tác chiến Tự hành

Thứ Sáu, 05:20, 02/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã công bố kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy tác chiến cấp 4 sao (cấp cao nhất), chuyên giám sát việc phát triển và triển khai máy bay không người lái, robot cùng các hệ thống vũ khí tự hành trong quân đội.

Phát biểu tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ mô tả kế hoạch này là một phần của “cuộc chuyển đổi nhanh nhất trong thời bình của lịch sử quân sự hiện đại”. Theo ông, tốc độ thay đổi của chiến tranh đang vượt xa khả năng thích ứng của hệ thống mua sắm và hỗ trợ quốc phòng Mỹ.

Mỹ lập bộ chỉ huy mới nhằm đồng bộ tác chiến tự hành

Bộ chỉ huy mới dự kiến có nhiệm vụ điều phối hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, mua sắm và triển khai các hệ thống không người lái giữa các quân chủng. Lầu Năm Góc muốn rút ngắn thời gian đưa công nghệ mới ra chiến trường, đồng thời tránh tình trạng mỗi quân chủng phát triển những chương trình riêng biệt, trùng lặp hoặc không tương thích.

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico. (Ảnh: Reuters)

Ông Hegseth đặc biệt nhấn mạnh những kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga–Ukraine, nơi máy bay không người lái giá rẻ được sử dụng rộng rãi trong hoạt động trinh sát, tấn công và chế áp đối phương. Tuy nhiên, ông cho rằng, cần phải có một hệ thống được thiết kế chuyên biệt để tối đa hoá khả năng thích ứng.

Kế hoạch mới được công bố trong bối cảnh chính sách về tác chiến không người lái của quân đội Mỹ vẫn bộc lộ một số điểm thiếu nhất quán. Một đơn vị Lục quân Mỹ đóng tại châu Âu, vốn chuyên thử nghiệm chiến thuật sử dụng máy bay không người lái, gần đây được lệnh chấm dứt nhiệm vụ này và trở lại hoạt động như một tiểu đoàn bộ binh truyền thống.

Sau quyết định trên, một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu Lục quân Mỹ giải trình. Các nghị sĩ cho rằng chiến trường hiện đại đang thay đổi nhanh chóng và những hệ thống không người lái ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động trinh sát, phòng thủ cũng như tấn công.

Thách thức đối với Mỹ từ cuộc chiến không người lái tại các điểm nóng

Kế hoạch thành lập bộ chỉ huy mới còn xuất hiện trong lúc Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới. Iran thường sử dụng máy bay không người lái và tên lửa có chi phí thấp để tấn công các căn cứ của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Những cuộc tập kích này buộc quân đội Mỹ phải sử dụng số lượng lớn tên lửa đánh chặn có giá thành cao. Sự chênh lệch về chi phí giữa phương tiện tấn công giá rẻ và hệ thống phòng thủ đắt tiền đang đặt ra thách thức lớn đối với năng lực duy trì tác chiến lâu dài của Washington.

Ông Hegseth khẳng định quân đội Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng hải quân, không quân và hệ thống phòng thủ của Iran, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở quân sự và công nghiệp của nước này. Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì khả năng tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như đe dọa tàu thương mại và tàu quân sự hoạt động tại eo biển Hormuz.

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Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq?

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Quang Trung/VOV-Washington
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