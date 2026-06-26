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Hãng đồng hồ Swatch đòi Samsung bồi thường 170 triệu USD

Thứ Sáu, 22:57, 26/06/2026
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VOV.VN - Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đang yêu cầu Samsung bồi thường 170 triệu đô la trong vụ kiện mà họ cho rằng, tập đoàn điện tử Hàn Quốc cho phép sao chép kỹ thuật số các mẫu của Swatch trên đồng hồ thông minh của mình.

Đây được coi là vụ kiện nhãn hiệu lớn nhất từ ​​trước đến nay. Dự kiến ​​phán quyết về mức bồi thường thiệt hại sẽ sớm được đưa ra sau khi phiên tòa kết thúc vào hôm 26/6.

Một hồ sơ được các luật sư đại diện cho Swatch đệ trình vào ngày 19 tháng 6 cho biết, khoản bồi thường 170 triệu đô la dựa trên phí cấp phép giả định trên 10 thương hiệu của Swatch và phản ánh “uy tín, danh tiếng và sức hút” của danh mục sản phẩm của hãng này.

hang dong ho swatch doi samsung boi thuong 170 trieu usd hinh anh 1
(Ảnh: Reuters)

Trong một phản ứng ban đầu, Samsung gọi những yêu cầu của Swatch là “quá đáng” và không thể chấp nhận được.

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2019 và nếu các phán quyết của tòa có lợi cho Swatch, nó cũng có thể mở đường cho một vụ kiện tương tự của hãng này chống lại một công ty con của Samsung tại Mỹ.

 

PV/VOV1
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