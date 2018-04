Học giả quốc tế phản đối hành động can thiệp quân sự ở Syria

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế về hòa bình và an ninh do Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh ngày 14-15/4, Giáo sư Anuradha Chenoy của trường Đại học Jawaharlal Nehru (New Delhi, Ấn Độ), bày tỏ quan điểm không đồng tình với hành động của Mỹ và các đồng minh đang tiến hành tại Syria.

Hội thảo quốc tế về an ninh và hòa bình diễn ra ở Quảng Ninh ngày 14-15/4

Bà Anuradha Chenoy nhấn mạnh: “Tôi phản đối hành động can thiệp quân sự của Mỹ, Anh, Pháp đang diễn ra ở Syria. Động thái này của Mỹ không mới bởi đã từng xảy ra ở Iraq, Lybia”.

Theo học giả Ấn Độ, chúng ta lên án vũ khí hóa học và việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng phải điều tra cụ thể về việc này để có biện pháp can thiệp phù hợp, chứ không thể áp dụng can thiệp quân sự, triển khai các vụ không kích nhằm vào Syria. Bởi cả vũ khí hóa học và tấn công bằng tên lửa đều khiến người dân thường ở Syria phải chịu thiệt hại.

Giáo sư Anuradha Chenoy

“Chúng tôi mong muốn tất cả các bên hãy ngồi vào bàn để cùng nhau thảo luận, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề ở Syria. Chúng ta phải xóa bỏ chiến tranh, phải giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng thông qua giải pháp hòa bình”, Giáo sư Anuradha Chenoy bày tỏ.

Bà Anuradha Chenoy lưu ý: Trong thời kỳ chiến tranh, Mỹ đã từng sử dụng vũ khí hóa học tại Việt Nam khiến nhiều thế hệ người dân nơi đây phải chịu hậu quả rất nặng nề. Chúng ta không thể để lịch sử này lặp lại dù ở bất kỳ nơi đâu, cần phải ngăn chặn việc sử dụng vũ khí ở mọi hoàn cảnh. Nếu cộng đồng quốc tế quan ngại về vũ khí hóa học thì các quốc gia phải cam kết và cấm sử dụng vũ khí hóa học dưới mọi hình thức.

Ông Kalle Sysikaski

Ông Kalle Sysikaski, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Phần Lan cho rằng, chi tiêu cho quân sự vô cùng tốn kém. Số lượng các giao dịch quốc tế về vũ khí vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp các phong trào hòa bình và các chiến dịch phản đối buôn bán vũ khí liên tục được tăng cường.

Các quỹ hỗ trợ năng lực quân sự được thiết lập với chi phí lên tới cả hàng chục tỷ euro khiến hòa bình quốc tế bị đe dọa nếu các quốc gia chạy đua vũ trang.

Về chi phí đầu tư cho các căn cứ quân sự của Mỹ, bà Corazon Fabros, điều phối viên của Liên minh chấm dứt chiến tranh (Philippines) cho hay, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở nước ngoài. Mỹ hiện có khoảng 6.000 căn cứ quân sự hoặc cơ sở hậu cần quân sự trong nước và thiết lập nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Bà Corazon Fabros

Mỗi năm, Mỹ tiêu tốn trên 150 tỷ USD cho các căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ và con số này có xu hướng gia tăng qua các năm. Bà Corazon Fabros quan ngại: Chí phí quân sự gia tăng làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang và đe dọa hòa bình khu vực và thế giới.

Trước đó, tối 13/4 (theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh tấn công chính xác các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hoá học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo đó, rạng sáng 14/4 (theo giờ Syria), nhiều tiếng nổ bắt đầu vang lên ở thủ đô Damascus. Mỹ và các đồng minh là Anh và Pháp đã phối hợp tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở vũ khí hoá học của chính phủ Syria.

Hành động này nhằm phản ứng trước cáo buộc chính quyền Syria tấn công hoá học vào dân thường hồi tuần trước ở thành phố Douma, ngoại ô Damascus, làm khoảng 70 người chết. Tuy nhiên, Syria đã bác bỏ mọi cáo buộc về cuộc tấn công này.

Tổng cộng đã có hơn 100 tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất được Mỹ và đồng minh phóng vào các mục tiêu ở Syria. Mỹ được cho là triển khai ít nhất một tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ phóng tên lửa hành trình Tomahawk, các oanh tạc cơ B-1. Anh tuyên bố sử dụng 4 chiến đấu cơ Tornado GR4, còn Pháp triển khai tiêm kích Rafale trang bị tên lửa SCALP-EG. Trong khi đó, Syria tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ được 71 tên lửa hành trình của liên quân Mỹ-Anh-Pháp.

Các chuyên gia quân sự nhận định, Mỹ và đồng minh có thể tốn khoảng 240 triệu USD cho đòn không kích Syria./.

