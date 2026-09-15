Hơn 100.000 người tại Yemen phải di tản do xung đột

Theo Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), giao tranh đã khiến nhiều gia đình phải di dời tại các khu vực ở bờ biển phía Tây Yemen và các tỉnh lân cận, làm dấy lên lo ngại về các làn sóng người tị nạn gia tăng nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Nhiều gia đình đã phải bỏ chạy trong thời gian ngắn với rất ít đồ đạc. Nơi trú ẩn, thực phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ bảo vệ là những nhu cầu cấp thiết nhất, khi các cộng đồng tiếp nhận và các khu vực tị nạn đang quá tải.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

UNHCR cho biết, việc tiếp cận nhân đạo vẫn là một thách thức lớn. Tình trạng bất ổn, đường sá bị hư hại, gián đoạn viễn thông và các hạn chế di chuyển đang ảnh hưởng đến các hoạt động cứu trợ.

Tình trạng leo thang căng thẳng tại Yemen đang thúc đẩy các cuộc di cư xuyên biên giới. Trong 4 ngày qua, hơn 2.400 người đã vượt biển từ Yemen sang Djibouti, trong đó hơn 60% là phụ nữ, trẻ em và người già. Trong khi có thể sẽ có thêm nhiều người chuẩn bị rời Yemen.

Báo cáo của UNHCR ước tính, cần khoảng 14 triệu USD để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho các gia đình di tản bên trong Yemen. Ngoài ra cần thêm sự hỗ trợ quốc tế tại Djibouti để đảm bảo người tị nạn đến từ Yemen được tiếp cận với sự đón tiếp, bảo vệ và các dịch vụ thiết yếu.