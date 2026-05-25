  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hơn 1,5 triệu người tham gia lễ hành hương Hajj tại Saudi Arabia

Thứ Hai, 05:52, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo các quan chức Saudi Arabia, hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo nước ngoài đã tới nước này, tham gia lễ hành hương Hajj năm nay.

Mặc dù cuộc xung đột Trung Đông đã gây ra các khó khăn, nhưng số lượng tín đồ tới Saudi Arabia vẫn tăng cao hơn so với năm ngoái.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia, trong lễ hành hương Hajj. (Ảnh: SPA/TTXVN)

Các quan chức Saudi Arabia cho biết, số lượng tín đồ dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa, khi những người hành hương tiếp tục tới Saudi Arabia, tham gia các nghi lễ đánh dấu sự bắt đầu của lễ Hajj vào hôm nay (25/5).

Cuộc xung đột Trung Đông nổ ra sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, đã khiến Iran tiến hành nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu tại Saudi Arabia và khắp vùng Vịnh, gây ra sự gián đoạn giao thông hàng không trên diện rộng và khiến chi phí đi lại tăng vọt.

Các hãng hàng không lớn ở vùng Vịnh hiện nỗ lực để nhanh chóng khôi phục phần lớn năng lực hoạt động, sau nhiều tuần đóng cửa không phận và hủy các chuyến bay.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Iran tấn công nhóm thân Mỹ - Israel, Pakistan đưa 8.000 quân tới Saudi Arabia

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tấn công các nhóm có liên hệ với Mỹ và Israel tại khu vực giáp biên giới Iraq. Diễn biến xảy ra giữa lúc xuất hiện thông tin Israel duy trì nhiều căn cứ quân sự bí mật ở Iraq để phục vụ các chiến dịch chống Iran.

Saudi Arabia bí mật phản công Iran sau loạt đòn tập kích vào vùng Vịnh

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức phương Tây và quan chức Iran cho biết, Saudi Arabia đã tiến hành một số cuộc tấn công không được công khai nhằm vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công mà Tehran thực hiện nhằm vào vương quốc này.

UAE rút khỏi OPEC, giáng đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ và Saudi Arabia

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước WAM.

Pakistan gửi máy bay chiến đấu tới Saudi Arabia

VOV.VN - Pakistan đã điều máy bay chiến đấu và các nguồn lực quân sự khác đến Saudi Arabia để tăng cường an ninh theo một hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. Thông tin được đưa ra đúng thời điểm Pakistan đang trung gian tổ chức các cuộc hòa đàm cho Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad.

Ảnh vệ tinh mới xác nhận máy bay E-3 Sentry của Mỹ ở Saudi Arabia bị phá hủy

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới do Airbus cung cấp cho thấy một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia hôm 27/3.

