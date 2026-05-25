Hơn 1,5 triệu người tham gia lễ hành hương Hajj tại Saudi Arabia

Mặc dù cuộc xung đột Trung Đông đã gây ra các khó khăn, nhưng số lượng tín đồ tới Saudi Arabia vẫn tăng cao hơn so với năm ngoái.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia, trong lễ hành hương Hajj. (Ảnh: SPA/TTXVN)

Các quan chức Saudi Arabia cho biết, số lượng tín đồ dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa, khi những người hành hương tiếp tục tới Saudi Arabia, tham gia các nghi lễ đánh dấu sự bắt đầu của lễ Hajj vào hôm nay (25/5).

Cuộc xung đột Trung Đông nổ ra sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, đã khiến Iran tiến hành nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu tại Saudi Arabia và khắp vùng Vịnh, gây ra sự gián đoạn giao thông hàng không trên diện rộng và khiến chi phí đi lại tăng vọt.

Các hãng hàng không lớn ở vùng Vịnh hiện nỗ lực để nhanh chóng khôi phục phần lớn năng lực hoạt động, sau nhiều tuần đóng cửa không phận và hủy các chuyến bay.