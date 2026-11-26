

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/11 cho biết, căn cứ các thông báo của Iran, kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026 đến nay, hơn 140 tàu hàng đã bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Đặc biệt, chỉ trong tháng 11 này, theo loan báo của Tehran, có ít nhất 30 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển này.

Trước đó, dữ liệu của Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng cho biết, từ đầu tháng 10 đến ngày 22/11, eo biển Hormuz ghi nhận ít nhất 52 cuộc tấn công nhắm vào tàu hàng. Tuy nhiên, bên thực hiện hoạt động tấn công, không được đề cập.

Một tàu chở dầu vi phạm các quy định hàng hải của Iran bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz - Ảnh: PRESSTV

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026, sau khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát.

Trong gần 9 tháng qua, Washington, Tehran cùng các nhà trung gian, đã tiến hành nhiều vòng đối thoại gồm cả chính thức và không chính thức, để mở lại eo biển, song chưa mang lại hiệu quả.

Giới chức Iran nhất quyết yêu cầu Mỹ phải đáp ứng 7 điều kiện liên quan, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt kinh tế chống Iran, mới mở lại eo biển.