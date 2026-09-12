Thời sự quốc tế sáng 12/9: Houthi vây hãm Biển Đỏ, giành lợi thế đẩy Mỹ sa lầy
VOV.VN - Lực lượng Houthi đã gia tăng lợi thế ở eo biển Bab el-Mandeb sau khi kiểm soát thành phố cảng Mocha của Yemen hôm 10/9.
Reuters dẫn các nguồn tin quân sự thuộc chính phủ Yemen xác nhận lực lượng Houthi vừa đạt được bước tiến cho phép gia tăng ảnh hưởng đối với eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển Đỏ và là một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Không dừng lại ở đó, lực lượng vũ trang này đã tiến đến quần đảo Hanish cũng ở phía nam biển Đỏ.