Theo các nguồn tin khu vực, cuộc tấn công của Houthi đã phá hủy cửa sổ một số tầng của tòa nhà chọc trời cao 80 tầng PIF ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. PIF là tòa nhà cao nhất tại quận tài chính ở thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, báo cáo về thương vong và các thiệt hại chi tiết chưa được công bố.

Cột khói bốc lên cao tại sân bay Riyadh sau vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi. Ảnh chụp từ clip RT

Trước đó, liên quân Saudi Arabia - Yemen thông báo hệ thống phòng không của lực lượng này đã thực hiện nỗ lực đánh chặn cuộc tấn công tên lửa do Houthi thực hiện, nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh. Nguồn tin xác nhận các mảnh vỡ tên lửa của Houthi đã rơi xuống và gây ra một số thiệt hại vật chất, song chưa rõ mức độ cụ thể. Cùng lúc, một số nguồn tin phương Tây tại Riyadh cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong thành phố. Tuy nhiên, chưa rõ vụ nổ là do hoạt động đánh chặn, hay tên lửa của Houthi, gây ra.

Sau khi xung đột vũ trang tại Yemen bùng phát trở lại giữa tháng 7/2026, lực lượng Houthi nhiều lần phóng tên lửa và UAV cảm tử tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia - bên hậu thuẫn quân đội Chính phủ Yemen. Trong đó, cuộc tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10, khiến tổng cộng 13 người chết và hơn 300 người bị thương. Sân bay King Khalid phải đóng cửa và dừng hoạt động trong nhiều ngày.