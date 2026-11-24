Phát biểu trước quốc hội Hungary, Thủ tướng Magyar cho biết, bản dự thảo ngân sách sẽ đưa Hungary trở thành một trong những quốc gia đóng góp ròng lớn nhất tính theo đầu người. Theo ông, mức đóng góp của Hungary cần tương xứng với khả năng tài chính thực tế của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nguồn tài trợ từ EU dành cho Hungary có nguy cơ bị cắt giảm đáng kể theo đề xuất ngân sách mới nhất.

Cùng ngày 23/11, các nhà lãnh đạo nhóm Visegrad (V4) đã nhóm họp tại Bratislava/Slovakia, cùng với sự tham dự của Thủ tướng Áo, để thảo luận về ngân sách đa niên của EU, vấn đề di cư và khả năng cạnh tranh của châu Âu trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Thủ tướng Magyar cho biết, ông không coi đề xuất ngân sách của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa là cơ sở để tiến hành đàm phán, đồng thời đánh giá hướng đi hiện tại là một bước lùi so với giai đoạn chủ tịch luân phiên của Síp và Ireland trước đó.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết thêm, ông đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu, trong đó nêu rõ quan điểm cho rằng Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, dự kiến diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tới, là không cần thiết. Theo ông, các bên nên chỉ nhóm họp khi các đề xuất đã dần đạt được sự thống nhất, thay vì dành hai ngày tại Brussels mà không đi đến đồng thuận nào.

Về vấn đề viện trợ Ukraine, Thủ tướng Hungary cho biết, ông phản đối việc liên kết nguồn tài chính dành cho Ukraine với ngân sách 7 năm của EU. Hungary, cũng như Slovakia, Ba Lan, Séc và Áo, vẫn sát cánh cùng Ukraine, tuy nhiên việc gắn vấn đề này như một điều kiện trong ngân sách EU vốn đã eo hẹp là điều không phù hợp.

Tuyên bố của Thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh mới đây (21/11), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã trình bày một đề xuất thỏa hiệp mới về ngân sách đa niên của EU. Đề xuất này kêu gọi giảm chi tiêu khoảng 204 tỷ euro trong giai đoạn 2028-2034 so với đề xuất trước đó của Ủy ban châu Âu. Ngoài ra, bản dự thảo của ông Costa còn bao gồm một khoản dự trữ dành cho Ukraine lên tới 100 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034.