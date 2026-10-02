Hungary khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga

Theo thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập ông Gábor Gergics, Đại biện lâm thời Hungary tại Moscow để thông báo các biện pháp đáp trả liên quan đến việc Hungary trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vào ngày 8/9 vừa qua. Theo đó, một nhóm nhân viên của Đại sứ quán Hungary tại Moscow và các lãnh sự quán Hungary tại St. Petersburg và Kazan phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Đại sứ quán Nga tại Budapest, Hungary (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Hungary cho biết, Bộ này đã ghi nhận quyết định của phía Nga và coi đó là phản ứng đối với biện pháp mà Budapest áp dụng trước đó; khẳng định Hungary không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga, đồng thời vẫn giữ nguyên quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga đã đưa ra, với lý do quyết định đó dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Hungary cũng nhấn mạnh, hoạt động của các phái đoàn ngoại giao Hungary tại Nga không bị gián đoạn, sự hiện diện ngoại giao của Hungary tại Nga tiếp tục được bảo đảm và duy trì.

Trước đó, ngày 8/9, Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orbán tuyên bố, Hungary đã quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga do các hoạt động của họ không phù hợp với quy chế ngoại giao. Quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Hungary lần này được cho là bước đáp trả của Nga đối với hành động nêu trên của Hungary.

Theo giới phân tích, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5/2026, chính phủ mới của Thủ tướng Magyar đã chuyển sang cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ với Nga, trong đó vẫn duy trì đối thoại và hiện diện ngoại giao, tuy nhiên không còn giữ quan hệ gần gũi như dưới thời ông Orbán. Việc hai bên lần lượt trục xuất các nhân viên ngoại giao của nhau được dự báo sẽ tiếp tục làm rạn nứt mối quan hệ giữa Hungary và Nga.