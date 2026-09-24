Ủy ban châu Âu đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro cho Hungary

Ủy ban châu Âu cho biết cơ quan này đã đề nghị Hội đồng Liên minh châu Âu dỡ bỏ các biện pháp bảo hộ áp đặt lên Hungary năm 2022 theo Quy định về Điều kiện của khối. Cơ quan này kết luận Hungary đã khắc phục được các vi phạm pháp quyền từng được xác định.

Theo Ủy ban, những thiếu sót liên quan đến đấu thầu công, khuôn khổ chống tham nhũng quốc gia, xung đột lợi ích và hiệu quả hoạt động truy tố đã được xử lý. Trước đó, những vấn đề này đã khiến EU đóng băng 55% cam kết ngân sách cho ba chương trình chính sách gắn kết của Hungary, đồng thời hạn chế nguồn tài trợ dành cho các quỹ tín thác vì lợi ích công, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham gia Chương trình Erasmus+ và chương trình nghiên cứu Horizon Europe dành cho sinh viên cùng nhà nghiên cứu tại Hungary.

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Theo Ủy ban châu Âu, chính phủ mới tại Hungary đã có các bước xử lý rủi ro tham nhũng, nâng cao tính minh bạch trong chi tiêu công và tăng cường giám sát quỹ của Liên minh. Hungary đã ban hành quy định chặt chẽ hơn để ngăn xung đột lợi ích, mở rộng quyền hạn của Cơ quan Liêm chính quốc gia và gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu.

Ngoài ra, sau khi xem xét các cải cách Hungary đệ trình ngày 9/9 vừa qua, Ủy ban kết luận những lo ngại từng dẫn tới hạn chế tài trợ năm 2022 đã được giải quyết thỏa đáng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng Hungary đã thực hiện những bước quan trọng nhằm củng cố pháp quyền và bảo vệ lợi ích tài chính của Liên minh, đồng thời nhấn mạnh đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro cho thấy những cải cách tại Hungary đã mang lại kết quả.

Bộ trưởng Giao thông và Đầu tư Hungary David Vitezy hoan nghênh đề xuất của Ủy ban châu Âu, cho rằng Ủy ban đã chính thức khởi xướng việc chấm dứt các thủ tục pháp lý chống lại Hungary.

Trước đó, sau khi nhậm chức vào tháng 5/2026, chính phủ mới tại Hungary đã tiến hành hàng loạt cải cách nhằm đáp ứng yêu cầu của Brussels. Thủ tướng Péter Magyar đã đặt việc khôi phục quyền tiếp cận các khoản tiền bị đình chỉ của EU là ưu tiên hàng đầu của nước này.

Hội đồng Liên minh châu Âu sẽ có một tháng để quyết định về việc chấp thuận đề xuất của Ủy ban châu Âu. Việc thông qua đề xuất sẽ cần sự đồng thuận theo đa số đủ điều kiện của các quốc gia thành viên.