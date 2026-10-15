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Nga tuyên bố chưa nhận được đề xuất chính thức về kế hoạch hòa bình Ukraine

Thứ Năm, 21:22, 15/10/2026
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VOV.VN - Ngày 15/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, đồng thời khẳng định Nga không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nếu điều đó tạo điều kiện để Kiev củng cố lực lượng và bổ sung vũ khí.

Phát biểu trước báo giới sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VII của Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), tại thủ đô Baku của Azerbaijan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga đang theo dõi những thông tin trên truyền thông phương Tây về một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, song đến nay chưa nhận được đề xuất chính thức nào.

Theo ông Lavrov, các thông tin được đăng tải trên những tờ báo như Washington Post hay New York Times chủ yếu dựa trên các nguồn tin không được công khai danh tính, do đó thông tin này chưa thể được xem là đề xuất ngoại giao chính thức gửi tới Nga.

nga tuyen bo chua nhan duoc de xuat chinh thuc ve ke hoach hoa binh ukraine hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn nếu khoảng thời gian này có thể được sử dụng để củng cố và tái trang bị cho lực lượng quân sự Ukraine. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các mục tiêu mà Nga đặt ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn không thay đổi, trong khi lập trường của phương Tây đối với cuộc xung đột liên tục có sự điều chỉnh.

Đề cập sáng kiến được gọi là "thỏa thuận diesel" do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đã bày tỏ sự ủng hộ, song giữa Nga và Ucraina vẫn tồn tại những khác biệt về cách tiếp cận sáng kiến này, đặc biệt liên quan đến vấn đề bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và nhu cầu hỗ trợ quân sự của Ukraine.

Những tuyên bố trên cho thấy Nga tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với các đề xuất ngừng bắn, trong khi triển vọng đàm phán hòa bình vẫn phụ thuộc vào việc các bên tìm được tiếng nói chung.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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