IMF: Kinh tế châu Á tăng trưởng vượt kỳ vọng nhưng phân hóa vì AI

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sáng nay (15/10), Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Krishna Srinivasan cho biết khu vực đang chịu tác động từ cú sốc năng lượng Trung Đông, làn sóng AI và những thay đổi trong thương mại toàn cầu. Dù vậy, châu Á vẫn là động lực tăng trưởng chính của kinh tế thế giới khi được dự báo đóng góp khoảng 68% tăng trưởng toàn cầu trong năm 2026.

“Trong thời gian tới, tăng trưởng của châu Á được dự báo sẽ chậm lại nhưng vẫn vượt các khu vực khác trên thế giới, từ mức 5% năm 2025 xuống còn 4,8% năm 2026 và 4,4% vào năm 2027. Đây là mức tăng trưởng cao hơn so với dự báo trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố hồi tháng 4/2026”, ông Krishna Srinivasan nói.

IMF nhận định kinh tế châu Á tăng trưởng vượt kỳ vọng nhưng phân hóa vì AI. (Ảnh: VOV Bangkok)

Theo IMF, nhu cầu mạnh đối với bán dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đã thúc đẩy xuất khẩu công nghệ và đầu tư trên toàn khu vực, giúp nhiều nền kinh tế như Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc được nâng triển vọng tăng trưởng.

Tuy nhiên, lợi ích từ làn sóng AI không được phân bổ đồng đều. Trong khi các nền kinh tế tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ được hưởng lợi, nhiều quốc gia thu nhập thấp ở châu Á và một số quốc đảo Thái Bình Dương vẫn chịu áp lực từ chi phí năng lượng và vận tải gia tăng.

Báo cáo cũng cho thấy AI đang làm thay đổi thị trường lao động khu vực. Nhu cầu tuyển dụng ở các nghề có mức độ tiếp xúc với AI cao đã giảm gần 10% so với các nghề ít chịu tác động hơn. Tuy vậy, IMF cho rằng AI đang tái định hình công việc nhiều hơn là thay thế lao động, khi nhu cầu đối với các kỹ năng liên quan đến AI tiếp tục tăng.

IMF cảnh báo triển vọng khu vực vẫn đối mặt rủi ro từ căng thẳng Trung Đông, chi phí vay nợ gia tăng, hiện tượng El Nino và khả năng điều chỉnh kỳ vọng đối với AI. Tổ chức này khuyến nghị các nước duy trì ổn định giá cả, thực hiện chính sách tài khóa thận trọng, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời đẩy mạnh cải cách lao động, an sinh xã hội, an ninh năng lượng và hội nhập thương mại dịch vụ nhằm duy trì tăng trưởng bền vững.