IMF-WB 2026: Rủi ro an ninh mạng từ AI đe dọa hệ thống tài chính toàn cầu

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Michael Sellitto, đại diện công ty AI Anthropic (Mỹ), cho biết, AI đang ngày càng tham gia sâu vào quá trình phát triển các thế hệ AI tiếp theo. Tại Anthropic, tỷ lệ công việc do mô hình Claude đảm nhiệm hoặc hỗ trợ đã tăng từ 3% lên 26% trong giai đoạn từ tháng 4 - 8/2026 và có thể đạt 80 - 90% trong năm 2027. Xu hướng này có thể đẩy nhanh đáng kể tốc độ tiến bộ công nghệ, nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro mới về an ninh mạng.

Ông Bo Li, Phó Tổng Giám đốc IMF phát biểu tại phiên thảo luận

“Đầu năm nay, chúng tôi nhận thấy mô hình AI mới đang phát triển có thể đạt những năng lực vượt trội mang tính bước ngoặt. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định trì hoãn phát hành, mời các bên độc lập tham gia kiểm tra và chưa phổ biến rộng rãi mô hình này để có thêm thời gian khắc phục những rủi ro có thể bị khai thác”, theo ông Michael Sellitto.

Từ góc độ ổn định tài chính, Phó Tổng Giám đốc IMF Bo Li cảnh báo các cuộc tấn công mạng có thể gây ảnh hưởng trên diện rộng khi hệ thống ngân hàng, thanh toán và thị trường tài chính ngày càng số hóa và liên kết chặt chẽ.

Các đại biểu khách mời tham dự phiên thảo luận

Trước những thách thức này, bà Marlene Amstad, Chủ tịch Cơ quan Giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho rằng, cần tận dụng chính AI để nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm mối đe dọa, đồng thời tăng cường minh bạch và chia sẻ thông tin về các sự cố an ninh mạng.

Chia sẻ kinh nghiệm của Brazil, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil Paulo Picchetti cho biết, các tổ chức tài chính đang sử dụng cả AI mã nguồn mở và AI thương mại để tăng cường phòng vệ.

Phiên thảo luận: "Trí tuệ nhân tạo và rủi ro an ninh mạng", diễn ra ngày 16/10

Tuy nhiên, ông Brazil Paulo Picchetti nhấn mạnh: “Mắt xích yếu nhất chính là điểm dễ bị tổn thương của toàn hệ thống. Vì vậy, cần áp dụng cách tiếp cận tổng thể, bảo đảm tất cả các bên đều được trang bị những công cụ cần thiết để nâng khả năng bảo vệ lên mức cao nhất có thể”.

Trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, chủ động ứng phó rủi ro an ninh mạng và tăng cường hợp tác là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm ổn định tài chính trong kỷ nguyên AI.