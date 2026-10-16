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Thái Lan áp dụng quy định mới về kiểm tra hành lý ký gửi tại sân bay

Thứ Sáu, 18:01, 16/10/2026
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VOV.VN - Kể từ hôm nay (16/10), các sân bay trên toàn Thái Lan chính thức áp dụng quy định mới cho phép cơ quan chức năng mở kiểm tra hành lý ký gửi bị nghi chứa vật phẩm cấm mà không cần sự có mặt của hành khách.

 

Thông báo được Công ty Cảng hàng không Thái Lan (AOT) đưa ra nhằm thực hiện hướng dẫn mới của Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), với mục tiêu tăng cường an toàn, an ninh hàng không.

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Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. Ảnh: PV/VOV-Bangkok

Theo quy định, nếu trong quá trình soi chiếu phát hiện hành lý có dấu hiệu chứa vật phẩm bị cấm, nhân viên có thẩm quyền được phép mở hành lý để kiểm tra dù chủ sở hữu không có mặt. Toàn bộ quá trình kiểm tra sẽ được ghi hình và cơ quan chức năng sẽ đặt thông báo trong hành lý để hành khách được biết.

CAAT đồng thời khuyến cáo hành khách không để các vật có giá trị, giấy tờ quan trọng hoặc các vật phẩm bị cấm trong hành lý ký gửi nhằm tránh phát sinh việc kiểm tra. Các vật phẩm không được phép để trong hành lý ký gửi gồm chất nổ, súng, vũ khí và pin sạc dự phòng.

Giới chức hàng không Thái Lan cho biết quy định mới được áp dụng tại tất cả các sân bay trong nước, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn hàng không và xử lý hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình vận chuyển hành lý.

Quy định mới đưa Thái Lan tiệm cận thông lệ an ninh hàng không đang được nhiều sân bay quốc tế áp dụng, cho phép xử lý nhanh các hành lý nghi vấn thay vì phải chờ hành khách có mặt để mở kiểm tra.

Giới chức hàng không Thái Lan cho biết quy định mới được áp dụng tại tất cả các sân bay của nước này, giảm nguy cơ các vật phẩm bị cấm lọt lên máy bay, đồng thời hạn chế tình trạng chuyến bay bị chậm do phát sinh các trường hợp phải kiểm tra hành lý bất thường.

PV/VOV-Bangkok
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