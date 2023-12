Theo thông báo, người dân phải trả phí tiêm cho tất cả các loại vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, nhóm người lớn tuổi và có nguy cơ cao vẫn sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí. Hiện chưa có mức giá cụ thể đối với từng loại vaccine vì đang đợi thông tin từ Bộ Y tế Indonesia.

Indonesia áp dụng tiêm vaccine Covid-19 trả phí vào đầu năm 2024. Ảnh: Antarranews

Tính đến cuối năm 2023, việc tiêm phòng Covid-19 vẫn miễn phí cho người dân Indonesia và sẵn có tại các trung tâm cấp quận ở Jakarta. Trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng, chính quyền thành phố kêu gọi người dân hoàn thành việc tiêm chủng, đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe để tránh các ca lây nhiễm, đặc biệt trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo gần đây cũng nhấn mạnh việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 sẽ không còn miễn phí khi Indonesia tuyên bố Covid-19 là căn bệnh đặc hữu. Nếu người dân mắc Covid-19, cần phải trả phí điều trị.

Dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca mắc Covid-19 ở Indonesia đã tăng 255% trong khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 17/12/2023. Indonesia là một trong 36 quốc gia trên thế giới liên tục báo cáo các trường hợp mới nhập viện do Covid-19. Theo các chuyên gia, sự gia tăng số ca mắc Covid-19 hiện nay là do một số yếu tố, cụ thể là sự suy giảm khả năng miễn dịch của cộng đồng nói chung, tình hình tiêm chủng và hoạt động đi lại, di chuyển nhiều của người dân vào dịp cuối năm.