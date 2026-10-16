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Indonesia và Việt Nam mở rộng danh mục hợp tác trong "Hệ sinh thái Halal"

Thứ Sáu, 20:38, 16/10/2026
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VOV.VN - Khám phá các lĩnh vực hợp tác mới để mở rộng phạm vi, vượt ra khỏi các sản phẩm Halal thông thường là chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Indonesia - Việt Nam, trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm thương mại Indonesia (TEI) diễn ra tại Tangerang, Indonesia từ ngày 14-18/10.

Tham dự diễn đàn không chỉ là các doanh nghiệp Việt Nam với sản phẩm truyền thống như thực phẩm, đồ uống mà còn có doanh nghiệp về du lịch, nhà hàng, khách sạn đến giới thiệu dịch vụ dành cho người Hồi giáo. Điều đó cho thấy tiềm năng lớn trong lĩnh vực Halal, không chỉ gói gọn trong thực phẩm và đồ uống, mà đã phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, bao gồm các yếu tố đầu vào thương mại, dịch vụ, du lịch, khách sạn, đầu tư, phát triển chuỗi giá trị và các quan hệ đối tác kinh doanh bền vững. 

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Diễn đàn đối thoại Doanh nghiệp Indonesia-Việt Nam - tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác

Đánh giá về các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên, bà Basaria Tiaral Gaol - Giám đốc Thương mại song phương của Cục Đàm phán thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Indonesia cho biết, trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, hợp tác không chỉ dừng lại ở gia tăng giá trị xuất - nhập khẩu, mà còn thúc đẩy quá trình tạo ra giá trị gia tăng và làm sâu sắc thêm hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, các ngành như du lịch, khách sạn và những dịch vụ hỗ trợ khác mở ra nhiều cơ hội đầy hứa hẹn, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái Halal kết nối chặt chẽ và có tính cạnh tranh cao hơn. Bên cạnh đó, đầu tư cũng là yếu tố then chốt thông qua việc hỗ trợ các ngành công nghiệp liên quan đến Halal cùng cơ sở hạ tầng cần thiết. Đầu tư sẽ giúp củng cố các liên kết kinh doanh và mở ra những hướng đi mới cho quan hệ hợp tác song phương.

Triển lãm thương mại Indonesia là cầu nối trực tiếp đưa những sản phẩm và dịch vụ ưu việt nhất của Indonesia đến với các đối tác tiềm năng trên toàn cầu, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho đầu tư và hợp tác kinh tế.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam do Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam dẫn đầu tham dự sự kiện với nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, đồ uống đến du lịch hay dầu máy…. Đoàn đã thực hiện các buổi tiếp xúc, chào hàng các đối tác, ký các MOU, ý định thư cũng như thực hiện các hợp đồng mua hàng.

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Bà Ika Yulistyawati - Tùy viên Thương mại tại Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đánh giá kết quả của đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm thương mại Indonesia.

Bà Ika Yulistyawati - Tùy viên Thương mại tại Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam cho biết: "Tính đến ngày 15/10, chúng tôi đã có 6 lễ ký kết với 12 công ty tham gia. Điều đó cho thấy đã có những giao dịch thực sự. Sự tham dự của đoàn Việt Nam không chỉ là gặp gỡ những đối tác mới, mà còn là thực hiện các giao dịch mới. Vì vậy, tôi hy vọng sau triển lãm này, sẽ có nhiều giao dịch hơn nữa giữa các doanh nghiệp Indonesia và Việt Nam".

Chị Nguyễn Hương - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty HR Essence về các sản phẩm ngũ cốc và cà phê hòa tan… chia sẻ: "Đến với triển lãm lần này, chúng tôi muốn mở ra cơ hội để tiếp cận thị trường Indonesia. Chúng tôi đã có một số đối tác liên hệ trực tiếp và tôi thấy có rất nhiều tiềm năng. Sáng nay đã có 2 tập đoàn lớn của Indonesia đề nghị hợp tác. Tôi hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kiện toàn toàn bộ về năng lực, chất lượng để có thể tiếp cận thị trường tiềm năng Indonesia".

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Chị Nguyễn Hương - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty HR Essence nhận thấy tín hiệu tích cực từ thị trường tiềm năng Indonesia

Đáng chú ý, Diễn đàn đối thoại Indonesia - Việt Nam không chỉ là nơi doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các qui định mới của Indonesia, trong đó có Quy định bắt buộc về chứng nhận Halal sẽ có hiệu lực cụ thể vào ngày 18/10/2026, nhằm tăng cường tuân thủ trong các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe, sản phẩm hóa chất và hàng tiêu dùng….

Tại diễn đàn, đại diện của Bộ Thương mại Indonesia, Cơ quan Đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH) thuộc Bộ Tôn giáo của Indonesia đã trả lời các thắc mắc của doanh nghiệp cũng như hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ các quy định của Indonesia.

Với mối quan hệ kinh tế vững chắc, được củng cố bởi hợp tác thương mại chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, với các hoạt động tạo thuận lợi, xúc tiến thương mại và hợp tác có trọng tâm, Indonesia và Việt Nam đang nỗ lực nâng tầm quan hệ kinh tế lên một cấp độ toàn diện và bền vững hơn.

Phạm Hà-Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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