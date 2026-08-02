English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran bác tin xin đàm phán với Mỹ, các bên trung gian đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao

Chủ Nhật, 19:24, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran vừa lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng nước này đã xin đàm phán để không bị Mỹ tấn công. Tehran khẳng định vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi gây hấn.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran chiều nay nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đã xin đàm phán để không bị tấn công, là hoàn toàn bịa đặt. Nguồn tin khẳng định trên thực tế, Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột bùng phát và leo thang.   

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ibn al-Reza cũng khẳng định Iran xem mọi đe dọa từ các đối thủ đều là nghiêm túc và đáng tin cậy. Vì vậy, Tehran luôn đề cao cảnh giác, duy trì trạng thái tập trung và sẵn sàng chiến đấu. Iran sử dụng chính các đe dọa tấn công của kẻ thù để làm động lực thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường khả năng răn đe và năng lực quân sự.   

iran bac tin xin dam phan voi my, cac ben trung gian day manh no luc ngoai giao hinh anh 1
Ảnh minh họa: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/WANA/Reuters

Tuyên bố của truyền thông và giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm qua thông báo hủy bỏ kế hoạch tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn chưa từng có vào Iran, sau khi nhận được đề xuất đàm phán từ Tehran.   

Liên quan các nỗ lực trung gian hạ nhiệt chiến sự, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman vừa tiến hành cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận biện pháp giải quyết xung đột. Hãng thông tấn Saudi Arabia SPA cho biết Thái tử bin Salman đã nhấn mạnh với Tổng thống Trump về sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán ngoại giao.

Trước đó, hãng tin Axios của Mỹ cho biết Thái tử bin Salman hôm 1/8 cũng đã điện đàm để thuyết phục với Tổng thống Trump từ bỏ kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran.

Về phía Pakistan, nhà trung gian chính của tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran, một số nguồn tin từ Islamabad cho biết Pakistan và Qatar cùng nhận thấy có sự lạc quan thận trọng về khả năng Washington và Tehran có thể sẽ sớm nối lại đối thoại.

Các nguồn tin khẳng định Pakistan, Qatar và một số đối tác khu vực, hiện đang tích cực liên lạc với cả Mỹ và Iran để khôi phục đàm phán.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn
Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán; Nga phóng loạt tên lửa vào Kiev; Ukraine lập Bộ Tư lệnh Tấn công tầm xa…

Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán; Nga phóng loạt tên lửa vào Kiev; Ukraine lập Bộ Tư lệnh Tấn công tầm xa…

Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức, tăng cường năng lực răn đe tầm xa
Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức, tăng cường năng lực răn đe tầm xa

VOV.VN - Ngày 9/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa Tomahawk cùng hệ thống bệ phóng mặt đất Typhon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin. 

Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức, tăng cường năng lực răn đe tầm xa

Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức, tăng cường năng lực răn đe tầm xa

VOV.VN - Ngày 9/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa Tomahawk cùng hệ thống bệ phóng mặt đất Typhon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin. 

Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn
Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Mỹ đã triển khai hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ tới Biển Arab trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn

Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Mỹ đã triển khai hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ tới Biển Arab trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ rơi vào bế tắc sau phát biểu cứng rắn của ông Trump
Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ rơi vào bế tắc sau phát biểu cứng rắn của ông Trump

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang tạm thời rơi vào bế tắc sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì nhằm đưa các bên trở lại bàn thương lượng.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ rơi vào bế tắc sau phát biểu cứng rắn của ông Trump

Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ rơi vào bế tắc sau phát biểu cứng rắn của ông Trump

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang tạm thời rơi vào bế tắc sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì nhằm đưa các bên trở lại bàn thương lượng.

Mỹ kỳ vọng “ngừng bắn hoàn toàn” trên mọi mặt trận, Iran cảnh báo cứng rắn
Mỹ kỳ vọng “ngừng bắn hoàn toàn” trên mọi mặt trận, Iran cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/6 cho biết, Mỹ kỳ vọng một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên tất cả các mặt trận” khi ông kêu gọi “tất cả các bên ở Trung Đông” tuân thủ các cam kết của mình. Trong khi đó, Iran vẫn gửi đi thông điệp cứng rắn, yêu cầu Washington chớ đưa ra yêu cầu “quá đáng”.

Mỹ kỳ vọng “ngừng bắn hoàn toàn” trên mọi mặt trận, Iran cảnh báo cứng rắn

Mỹ kỳ vọng “ngừng bắn hoàn toàn” trên mọi mặt trận, Iran cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/6 cho biết, Mỹ kỳ vọng một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên tất cả các mặt trận” khi ông kêu gọi “tất cả các bên ở Trung Đông” tuân thủ các cam kết của mình. Trong khi đó, Iran vẫn gửi đi thông điệp cứng rắn, yêu cầu Washington chớ đưa ra yêu cầu “quá đáng”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ