Iran bác tin xin đàm phán với Mỹ, các bên trung gian đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran chiều nay nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đã xin đàm phán để không bị tấn công, là hoàn toàn bịa đặt. Nguồn tin khẳng định trên thực tế, Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột bùng phát và leo thang.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ibn al-Reza cũng khẳng định Iran xem mọi đe dọa từ các đối thủ đều là nghiêm túc và đáng tin cậy. Vì vậy, Tehran luôn đề cao cảnh giác, duy trì trạng thái tập trung và sẵn sàng chiến đấu. Iran sử dụng chính các đe dọa tấn công của kẻ thù để làm động lực thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường khả năng răn đe và năng lực quân sự.

Ảnh minh họa: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/WANA/Reuters

Tuyên bố của truyền thông và giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm qua thông báo hủy bỏ kế hoạch tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn chưa từng có vào Iran, sau khi nhận được đề xuất đàm phán từ Tehran.

Liên quan các nỗ lực trung gian hạ nhiệt chiến sự, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman vừa tiến hành cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận biện pháp giải quyết xung đột. Hãng thông tấn Saudi Arabia SPA cho biết Thái tử bin Salman đã nhấn mạnh với Tổng thống Trump về sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán ngoại giao.

Trước đó, hãng tin Axios của Mỹ cho biết Thái tử bin Salman hôm 1/8 cũng đã điện đàm để thuyết phục với Tổng thống Trump từ bỏ kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran.

Về phía Pakistan, nhà trung gian chính của tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran, một số nguồn tin từ Islamabad cho biết Pakistan và Qatar cùng nhận thấy có sự lạc quan thận trọng về khả năng Washington và Tehran có thể sẽ sớm nối lại đối thoại.

Các nguồn tin khẳng định Pakistan, Qatar và một số đối tác khu vực, hiện đang tích cực liên lạc với cả Mỹ và Iran để khôi phục đàm phán.