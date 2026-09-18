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600.000 người Iran đăng ký huấn luyện quân sự, sẵn sàng tham gia chiến đấu

Thứ Sáu, 21:55, 18/09/2026
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VOV.VN - Hàng trăm nghìn người Iran ngày 18/9 tập trung tại thủ đô Teheran tuần hành, thể hiện đoàn kết với chính phủ; hơn 600.000 người đăng ký huấn luyện quân sự nhằm chuẩn bị cho khả năng chiến tranh bảo vệ đất nước có thể nổ ra.

Hãng thông tấn nhà nước cùng các nguồn chính thức của Iran khẳng định đây là chiến dịch tập hợp quần chúng ủng hộ chính phủ lớn nhất tại Iran, kể từ khi quốc gia Hồi giáo bị Mỹ và Israel tấn công cuối tháng 2/2026.

Những người tuần hành mang theo biểu ngữ và hô các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước. Nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao trong chính phủ Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã trực tiếp xuống đường và tham gia tuần hành cùng người dân.

600.000 nguoi iran dang ky huan luyen quan su, san sang tham gia chien dau hinh anh 1
Lực lượng IRGC. Ảnh minh họa: Reuters

Đáng chú ý, nhiều ngày trước khi chiến dịch tuần hành được tổ chức, truyền thông nhà nước Iran đã mở chiến dịch tuyên truyền đặc biệt, khuyến khích người dân tham gia huấn luyện quân sự, nhằm sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh nổ ra.

Tướng Hassan Hassanzadeh, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khu vực thủ đô Tehran, trưa nay thông báo hơn 600.000 người đã đăng ký tham gia khóa huấn luyện quân sự. Dự kiến, tổng số người đăng ký tham gia và được huấn luyện, sẽ lên tới hơn 1 triệu.

Trước đó, hôm 15/9, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi cũng đã ban hành hướng dẫn đặc biệt về công tác chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo có thể xảy ra tại Iran, trong đó có kịch bản bùng phát chiến tranh toàn diện.

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Iran trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/9 cho biết, Iran đã trục xuất một nhà ngoại giao Thụy Điển - một động thái đáp trả sau khi Thụy Điển trục xuất một quan chức Đại sứ quán Iran tại nước này. 

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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