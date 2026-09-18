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Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran

Thứ Sáu, 07:06, 18/09/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đưa ra “quyết định lớn” về Iran khi chiến tranh bước vào thời điểm then chốt.

Hãng Axios cho hay, Mỹ đã đạt đến một bước ngoặt trong cuộc chiến với Iran, và Tổng thống Donald Trump đang đứng trước một quyết định lớn.

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Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này “đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến với Iran, với việc có nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chấm dứt xung đột hay không”.

Ông Trump nói: “Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có muốn tiến vào và tiêu diệt họ [chế độ Iran] hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, ông nói.

Trước đó, ông Trump từng ít nhất hai lần có những ám chỉ tương tự, trong đó có một lần ông tuyên bố sẽ xóa sổ nền văn minh Iran.

Hiện Mỹ đã hạn chế đòn quân sự nhằm vào Iran và đang tiến hành chiến tranh toàn diện nhằm vào nước này.

Những diễn biến mới nhất tại Yemen với thắng lợi chớp nhoáng của lực lượng Houthi có thể đang tác động lên các tính toán của Washington trong ván bài Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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