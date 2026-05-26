Tổng thống Iran ra lệnh khôi phục dịch vụ internet

Chỉ thị khôi phục internet được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Iran đang tìm cách ổn định tình hình trong nước và giảm tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh tế, sau nhiều tháng các dịch vụ trực tuyến và mạng xã hội bị gián đoạn nghiêm trọng trên toàn quốc.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự cuộc họp báo tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Truyền thông Sattar Hashemi cũng xác nhận quá trình khôi phục đã bắt đầu, dù thời gian và cơ chế kết nối lại hoàn toàn vẫn chưa rõ ràng.

Iran lần đầu áp đặt tình trạng “cắt mạng” vào ngày 8/1/2026 để đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc. Kết nối được khôi phục dần vào tháng 2, nhưng một đợt gián đoạn mới và nghiêm trọng hơn xảy ra vào ngày 28/2 sau khi bắt đầu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Kể từ đó, khoảng 90 triệu người dân Iran chỉ có thể sử dụng “Internet quốc gia” - hệ thống chỉ cho phép truy cập các trang web được nhà nước phê duyệt.