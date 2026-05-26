English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran ra lệnh khôi phục dịch vụ internet

Thứ Ba, 11:53, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 25/5 đã ra lệnh khôi phục dịch vụ internet tại nước này về mức độ như trước thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình toàn quốc hồi tháng 1/2026.

Chỉ thị khôi phục internet được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Iran đang tìm cách ổn định tình hình trong nước và giảm tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh tế, sau nhiều tháng các dịch vụ trực tuyến và mạng xã hội bị gián đoạn nghiêm trọng trên toàn quốc.

tong thong iran ra lenh khoi phuc dich vu internet hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự cuộc họp báo tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Truyền thông Sattar Hashemi cũng xác nhận quá trình khôi phục đã bắt đầu, dù thời gian và cơ chế kết nối lại hoàn toàn vẫn chưa rõ ràng.

Iran lần đầu áp đặt tình trạng “cắt mạng” vào ngày 8/1/2026 để đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc. Kết nối được khôi phục dần vào tháng 2, nhưng một đợt gián đoạn mới và nghiêm trọng hơn xảy ra vào ngày 28/2 sau khi bắt đầu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Kể từ đó, khoảng 90 triệu người dân Iran chỉ có thể sử dụng “Internet quốc gia” - hệ thống chỉ cho phép truy cập các trang web được nhà nước phê duyệt.

Văn Huy/VOV1
Tag: Iran Iran khôi phục internet xung đột Mỹ Iran chiến sự Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?
Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

VOV.VN - Báo Nikkei hôm 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

VOV.VN - Báo Nikkei hôm 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt
Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng các bất đồng có thể sớm được giải quyết.

Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng các bất đồng có thể sớm được giải quyết.

Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz
Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5.

Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5.

7 loại vũ khí Iran có thể sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng
7 loại vũ khí Iran có thể sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng

VOV.VN - Nhờ nền công nghiệp quốc phòng nội địa, Iran được cho là có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất nhiều loại vũ khí chủ lực. Một số hệ thống có thể được sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

7 loại vũ khí Iran có thể sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng

7 loại vũ khí Iran có thể sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng

VOV.VN - Nhờ nền công nghiệp quốc phòng nội địa, Iran được cho là có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất nhiều loại vũ khí chủ lực. Một số hệ thống có thể được sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz
Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel
Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ