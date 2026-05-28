English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch

Thứ Năm, 06:14, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran ngày 28/5 tuyên bố đã cho phép 23 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz dưới sự “bảo vệ an ninh” của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song khẳng định các tàu thuộc “quốc gia thù địch” vẫn bị cấm lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, trong vòng 24 giờ qua, 23 phương tiện gồm tàu chở dầu, tàu container và nhiều tàu thương mại khác đã được cấp phép di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp với lực lượng hải quân IRGC.

Tuy nhiên, các hệ thống theo dõi hàng hải quốc tế hiện chưa thể xác minh con số này. Nguyên nhân là phần lớn tàu đi qua khu vực đều tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) nhằm tránh bị theo dõi vị trí trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

iran cho 23 tau qua eo bien hormuz, cam cua cac quoc gia thu dich hinh anh 1
Tàu chở dầu Idemitsu Maru của Nhật Bản đã cập cảng sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố phát đi cùng ngày, lực lượng hải quân IRGC cáo buộc sự hiện diện quân sự của Mỹ là nguyên nhân chính gây bất ổn tại khu vực.

“Vịnh Ba Tư là vùng biển thuộc về các quốc gia Hồi giáo trong khu vực. Những hành động gây hấn và khiêu khích của quân đội Mỹ là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mất an ninh hiện nay”, IRGC nêu rõ.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố từ Tehran cho biết các tàu thuộc “quốc gia thù địch” sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz. Iran đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với những nước “tuân thủ mệnh lệnh của Iran”.

Động thái này cho thấy Tehran vẫn muốn duy trì mức độ kiểm soát lớn hơn đối với eo biển Hormuz, bất chấp những tín hiệu lạc quan xung quanh khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục lưu thông thương mại tại khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả mọi người” và khẳng định Washington sẽ “giám sát” tuyến hàng hải này như một phần trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Mọi biến động tại khu vực này đều có nguy cơ tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ chiến sự Mỹ Iran tình hình eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.

Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt
Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran
Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ngày 27/5 khẳng định ông sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran chỉ vì áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 tại Mỹ. 

Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran

Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ngày 27/5 khẳng định ông sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran chỉ vì áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 tại Mỹ. 

Tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng Hiệp định Abraham tại Trung Đông
Tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng Hiệp định Abraham tại Trung Đông

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy ý tưởng mở rộng Thỏa thuận Abraham, khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab, như một phần trong các tính toán mới đối với Trung Đông.

Tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng Hiệp định Abraham tại Trung Đông

Tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng Hiệp định Abraham tại Trung Đông

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy ý tưởng mở rộng Thỏa thuận Abraham, khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab, như một phần trong các tính toán mới đối với Trung Đông.

Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ
Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

VOV.VN - Ngày 27/5, Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố liên quan tới một bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định tài liệu này là "bịa đặt".

Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ

VOV.VN - Ngày 27/5, Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố liên quan tới một bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định tài liệu này là "bịa đặt".

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ