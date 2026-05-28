Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, trong vòng 24 giờ qua, 23 phương tiện gồm tàu chở dầu, tàu container và nhiều tàu thương mại khác đã được cấp phép di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp với lực lượng hải quân IRGC.

Tuy nhiên, các hệ thống theo dõi hàng hải quốc tế hiện chưa thể xác minh con số này. Nguyên nhân là phần lớn tàu đi qua khu vực đều tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) nhằm tránh bị theo dõi vị trí trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Tàu chở dầu Idemitsu Maru của Nhật Bản đã cập cảng sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố phát đi cùng ngày, lực lượng hải quân IRGC cáo buộc sự hiện diện quân sự của Mỹ là nguyên nhân chính gây bất ổn tại khu vực.

“Vịnh Ba Tư là vùng biển thuộc về các quốc gia Hồi giáo trong khu vực. Những hành động gây hấn và khiêu khích của quân đội Mỹ là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mất an ninh hiện nay”, IRGC nêu rõ.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố từ Tehran cho biết các tàu thuộc “quốc gia thù địch” sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz. Iran đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với những nước “tuân thủ mệnh lệnh của Iran”.

Động thái này cho thấy Tehran vẫn muốn duy trì mức độ kiểm soát lớn hơn đối với eo biển Hormuz, bất chấp những tín hiệu lạc quan xung quanh khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục lưu thông thương mại tại khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả mọi người” và khẳng định Washington sẽ “giám sát” tuyến hàng hải này như một phần trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Mọi biến động tại khu vực này đều có nguy cơ tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.