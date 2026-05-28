  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman

Thứ Năm, 05:55, 28/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 27/5, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran hoặc Oman kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

“Khu vực này phải mở cửa cho tất cả mọi người”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Washington có chấp nhận một thỏa thuận tạm thời để Iran và Oman cùng kiểm soát eo biển hay không.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, không quốc gia nào được quyền kiểm soát tuyến đường này. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Hormuz là “vùng biển quốc tế” và không quốc gia nào được quyền kiểm soát tuyến đường này.

“Không ai được kiểm soát nó. Chúng tôi sẽ giám sát. Chúng tôi sẽ theo dõi khu vực đó, nhưng không ai được phép kiểm soát”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết đây là một phần trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Oman – quốc gia vốn được xem là đồng minh thân cận của Washington tại Trung Đông.

“Oman sẽ phải hành xử giống như mọi nước khác, nếu không chúng tôi sẽ phải tấn công họ”, ông Trump nói.

Phía Iran trước đó khẳng định việc quản lý eo biển Hormuz không liên quan tới Mỹ mà sẽ được phối hợp với Oman. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran coi đây là vấn đề khu vực và không thuộc phạm vi can dự của Washington.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, nối Vịnh Ba Tư với biển Arab. Bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có nguy cơ tác động mạnh tới giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nhiệm kỳ hiện tại, ông Trump liên tục duy trì lập trường cứng rắn về quân sự và từng đe dọa hoặc để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với nhiều quốc gia khác nhau như Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. Theo truyền thông Mỹ, danh sách mà ông Trump đã đe dọa hoặc để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công hiện bao gồm cả Oman, bên cạnh Canada, Mexico, Panama hay Cuba.

Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ chiến sự Mỹ Iran tình hình eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran
Tin liên quan

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới
Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel
Vì sao ông Trump muốn gắn Hiệp định Abraham với thỏa thuận Iran?
Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
Shahed-136 – mẫu UAV thay đổi thực tiễn chiến trường của Iran
