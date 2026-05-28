Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 27/5, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran hoặc Oman kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

“Khu vực này phải mở cửa cho tất cả mọi người”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Washington có chấp nhận một thỏa thuận tạm thời để Iran và Oman cùng kiểm soát eo biển hay không.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, không quốc gia nào được quyền kiểm soát tuyến đường này. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Hormuz là “vùng biển quốc tế” và không quốc gia nào được quyền kiểm soát tuyến đường này.

“Không ai được kiểm soát nó. Chúng tôi sẽ giám sát. Chúng tôi sẽ theo dõi khu vực đó, nhưng không ai được phép kiểm soát”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết đây là một phần trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Oman – quốc gia vốn được xem là đồng minh thân cận của Washington tại Trung Đông.

“Oman sẽ phải hành xử giống như mọi nước khác, nếu không chúng tôi sẽ phải tấn công họ”, ông Trump nói.

Phía Iran trước đó khẳng định việc quản lý eo biển Hormuz không liên quan tới Mỹ mà sẽ được phối hợp với Oman. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran coi đây là vấn đề khu vực và không thuộc phạm vi can dự của Washington.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, nối Vịnh Ba Tư với biển Arab. Bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có nguy cơ tác động mạnh tới giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nhiệm kỳ hiện tại, ông Trump liên tục duy trì lập trường cứng rắn về quân sự và từng đe dọa hoặc để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với nhiều quốc gia khác nhau như Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. Theo truyền thông Mỹ, danh sách mà ông Trump đã đe dọa hoặc để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công hiện bao gồm cả Oman, bên cạnh Canada, Mexico, Panama hay Cuba.