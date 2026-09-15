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Iran chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh toàn diện

Thứ Ba, 16:44, 15/09/2026
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VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Iran ngày 15/9 đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài.

 

Theo hãng thông tấn Fars, hướng dẫn chuẩn bị kịch bản chiến tranh, được Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho 3 kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm: chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch.

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Iran chuẩn bị cho 3 kịch bản tiếp theo của cuộc xung đột với Mỹ (Ảnh: Reuters)

Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan.    

Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran, được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sỹ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Tehran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Đồng thời, tại Israel - quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2/2026 - giới chức nước này nhiều lần tuyên bố sẵn sàng mở lại các chiến dịch tập kích hủy diệt chống Iran, nếu bị Tehran khiêu khích.

Bá Thi/VOV-Cairo
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