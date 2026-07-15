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Mỹ tấn công Iran đêm thứ 4 liên tiếp

Thứ Tư, 05:20, 15/07/2026
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VOV.VN - Đêm 14/7, quân đội Mỹ tiếp tục không kích vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo đây là đợt tấn công bổ sung, nhằm làm suy yếu hơn năng lực tấn công của Iran nhắm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM không cho biết các mục tiêu cụ thể vừa bị tập kích, song khẳng định đòn đánh nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng tấn công của Iran đối với tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Ngay sau thông báo của CENTCOM, truyền thông nhà nước Iran đưa tin 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào 2 tỉnh Hormuzgan và Khuzestan. Trước đó, các nguồn tin Iran cũng cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Qeshm trên vịnh Ba Tư và thành phố Ahwaz thuộc khu vực Tây Nam Iran. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

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Ảnh minh họa. Nguồn: U.S. Central Command/AP

Đây là đêm thứ 4 liên tiếp quân đội Mỹ không kích vào Iran với cùng lý do đáp trả việc Tehran tấn công các tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đợt oanh tạc đêm qua đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn hôm 8/4, đụng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran kéo dài 4 ngày liên tiếp. Không chỉ có vậy, cường độ và phạm vi mục tiêu tấn công cũng được mở rộng hơn, cho thấy mức độ đối đầu giữa hai bên ngày càng leo thang.

Đáng chú ý, cũng trong đêm qua, Mỹ đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Tehran đã lên án gay gắt bước đi này. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Tổng thống Donald Trump đã hủy hoại Bản ghi nhớ Islamabad, khi quyết định áp đặt trở lại phong tỏa hải quân chống Iran.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo căng thẳng thực địa gia tăng, phản ánh tình thế khó khăn và sự bế tắc nghiêm trọng trên bàn đàm phán Mỹ - Iran. Nếu đối thoại ngoại giao không được lập tức khôi phục, kịch bản hai bên không thể đạt được thỏa thuận toàn diện theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã thống nhất hôm 21/6, chắc chắn xảy ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
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