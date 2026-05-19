Mỹ huỷ kế hoạch nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng Vịnh

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ “tạm hoãn cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch” vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh tin rằng một thỏa thuận “rất chấp nhận được” đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này phải bao gồm điều kiện “Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine và quân đội Mỹ không tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch trong ngày 19/5. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng để triển khai “một cuộc tấn công quy mô lớn toàn diện” vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được một thỏa thuận mà Washington coi là chấp nhận được.

Trước đó một ngày, ông Trump cảnh báo trên Truth Social rằng Iran “nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn gì nữa”, tái khẳng định lập trường cứng rắn trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài gần ba tháng qua vẫn rơi vào bế tắc.

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 17/5. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc điện đàm này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 18/5 khẳng định Tehran không “bị đe dọa hay khuất phục”, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều khoản của thỏa thuận.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Mỹ đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran trong thời gian thương lượng diễn ra. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng khi UAE thông báo một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hỏa hoạn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Barakah, trong khi Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn ba máy bay không người lái xuất phát từ không phận Iraq.