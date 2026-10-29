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Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu California tạm hoãn kiểm phiếu bầu

Thứ Năm, 10:02, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, một thẩm phán liên bang đã bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đều nghị California tạm hoãn kiểm phiếu bầu của hơn 20.000 cử tri bị nghi không có quốc tịch Mỹ.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh hơn 3,7 triệu người tại California đã bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 3/11, trong đó hơn 500.000 phiếu đã được kiểm đếm. Theo đó, cho rằng yêu cầu can thiệp vào thẩm quyền của bang khi quá trình bầu cử đang diễn ra có thể gây xáo trộn, khiến cử tri và nhân viên bầu cử bối rối.

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Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu California tạm hoãn kiểm phiếu bầu (Ảnh minh họa: AP)

Giữa tháng 10, chính quyền Tổng thống Trump đã khởi kiện đã kiện các quan chức bầu cử tại California, bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, với cáo buộc "họ đã không đáp ứng thời hạn 48 giờ để rà soát danh sách 20.000 người bị nghi ngờ có thể không phải công dân Mỹ nhưng vẫn có tên trong danh sách cử tri của bang".

Chính phủ liên bang đề nghị thẩm phán yêu cầu California tạm hoãn kiểm đếm những lá phiếu này cho đến khi tình trạng nhập cư của các cử tri được xác minh. Chính phủ liên bang cũng đề nghị tòa phúc thẩm ra phán quyết khẩn cấp trước phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 27/10 tại tòa án cấp quận. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị tòa cấp cao hơn bác bỏ.

Các quan chức California trước đó cảnh báo trong hồ sơ gửi tòa rằng mọi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của chính quyền Trump đều có thể "tước quyền bầu cử của các cử tri hợp pháp", trì hoãn việc chứng nhận kết quả và "gây ra sự bất định trên diện rộng về kết quả bầu cử".

Trong tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra yêu cầu tương tự tại bang Washington, đề nghị bang thu giữ phiếu bầu của hàng trăm người bị nghi không phải công dân Mỹ. Trong khi đó, một vụ kiện khác được đệ trình tại Alaska tuần trước nhằm trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử nếu ứng cử viên đương nhiệm của đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện Mỹ không giành chiến thắng.

Cả ba bang đều có các cuộc bầu cử Hạ viện hoặc Thượng viện có thể góp phần quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ.

Lê Hoàng/VOV.VN
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