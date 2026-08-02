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Iran tuyên bố đáp trả tương xứng với mọi đòn tấn công của Mỹ

Chủ Nhật, 14:39, 02/08/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ có phản ứng tương xứng trước bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ, đồng thời cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà nước này coi là "gây hấn" từ Washington, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Theo các bài đăng trên kênh Telegram chính thức của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/8, ông đã có các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Thống chế Pakistan Asim Munir để trao đổi về tình hình khu vực.

iran tuyen bo dap tra tuong xung voi moi don tan cong cua my hinh anh 1
Iran tuyên bố đáp trả tương xứng với mọi đòn tấn công của Mỹ. Ảnh: Anadolu Ajansi

Trong các cuộc trao đổi, ông Araghchi cảnh báo Iran sẽ đáp trả tương xứng trước bất kỳ "hành động gây hấn" nào từ phía Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng xác nhận cuộc điện đàm trên mạng xã hội, cho biết hai bên đã thảo luận về "tình hình mới nhất của tiến trình đàm phán đang diễn ra".

Trong một cuộc điện đàm khác với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, ông Araghchi tiếp tục nhấn mạnh rằng Iran sẽ có phản ứng "kiên quyết và tương xứng" trước bất kỳ hành động mà Tehran coi là "gây hấn" từ Mỹ, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Trước đó, tuần trước, Ngoại trưởng Iran từng đăng trên mạng xã hội rằng chiến lược phòng thủ của Tehran dựa trên nguyên tắc "ăn miếng trả miếng", đồng nghĩa với việc mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ vấp phải phản ứng tương xứng.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã quyết định hủy kế hoạch tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa các bên đang có dấu hiệu tích cực.

Theo ông Trump, thỏa thuận được đề xuất bao gồm việc ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz và "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng Israel đồng thuận với quyết định tạm dừng các cuộc tấn công, nhưng nhấn mạnh việc duy trì trạng thái này phụ thuộc vào khả năng "nhanh chóng đạt được một thỏa thuận".

Giang Bùi/VOV.VN
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