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Iran tăng cường năng lực phòng thủ, sẵn sàng cho chiến tranh bùng phát trở lại

Thứ Ba, 18:20, 13/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và Tổng thống Mỹ nhiều lần đe dọa mở lại chiến dịch tấn công quân sự chống Iran, các lực lượng vũ trang Iran được cho là đang tích cực gia tăng năng lực phòng thủ, sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại.

 

Theo Nhật báo Wall Street của Mỹ, Iran đang ra sức củng cố năng lực quốc phòng, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản Washington mở lại chiến dịch oanh tạc sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc vào tháng 11 tới đây.

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Vũ khí Iran. Ảnh: Saeedi.

Dẫn một số nguồn khu vực và quốc tế, tờ báo cho biết, hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các hoạt động tăng cường an ninh đang được Iran tiến hành tại các cơ sở hạt nhân cũng như khu vực biên giới. Đồng thời, các đơn vị bán vũ trang Iran được triển khai huấn luyện người dân sử dụng vũ khí phòng không, cũng như thực hiện chiến dịch truyền thông trong các cơ sở giáo dục về chiến tranh.

Đáng chú ý, nguồn tin khẳng định, giới chức Iran còn đề cập khả năng các lực lượng vũ trang nước này có thể tiến hành chiến dịch thâm nhập trên bộ vào các quốc gia láng giềng để đối phó Mỹ.

Không chỉ có vậy, Tehran còn chuyển thông điệp tới các nhà trung gian quốc tế rằng Iran sẽ tấn công trả đũa dữ dội hơn vào các mục tiêu Mỹ, bao gồm đánh chìm các chiến hạm Mỹ trong khu vực, nếu xung đột bùng phát trở lại.  

Giới chức Iran chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều tuyên bố chính thức thời gian qua, các quan chức an ninh cấp cao Iran nhiều lần khẳng định Tehran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn và gây tổn thất ngoài sức tưởng tượng cho các cơ sở và tài sản của Mỹ trong khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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