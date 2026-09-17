Iran tấn công tàu Mỹ gần eo biển Hormuz

Cụ thể, các nguồn tin cho biết, Iran đã phóng ít nhất một quả tên lửa và 4 máy bay không người lái để tấn công chiếc tàu do Mỹ thuê, tại vị trí gần eo biển Hormuz. Cuộc tấn công khiến nhiều người trên tàu bị thương nhẹ và một số hiện vẫn đang được điều trị y tế tại một nước vùng Vịnh.

Đáng chú ý, các nguồn tin khẳng định tại thời điểm con tàu bị tập kích, một số công dẫn Mỹ đang có mặt trên tàu. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ có công dân Mỹ trong số những người bị thương hay không. Thời điểm chính xác vụ tấn công xảy ra, cũng không được đề cập. Tương tự, danh tính con tàu cũng như quốc gia đang điều trị cho những người bị thương, cũng không được nhắc đến.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đây là lần thứ 2 kể từ sau đợt đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc giữa tuần trước, xuất hiện thông tin Iran tấn công mục tiêu liên quan đến Mỹ. Trước đó, hồi sáng qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái hiện đại MQ-9 Reaper trị giá hơn 30 triệu USD của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

Liên quan nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, chiều qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại cuộc điện đàm, hai bên tập trung trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan tại khu vực, cũng như các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm bị đình trệ nhiều tuần qua giữa Mỹ và Iran. Các thông tin chi tiết khác của cuộc điện đàm, không được đề cập.