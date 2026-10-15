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Iran thừa nhận bị phong tỏa ngặt nghèo chưa từng có

Thứ Năm, 22:33, 15/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran hôm nay thừa nhận nước này đang đối mặt với tình thế bị phong tỏa ngặt nghèo chưa từng có, kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979

 

Trong một tuyên bố chính thức trên truyền hình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận tình thế phong tỏa mà quốc gia Hồi giáo đang phải đối mặt, là nghiêm trọng nhất trong gần nửa thế kỷ.

Ông Pezeshkian khẳng định, kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo cách đây 48 năm, Iran chưa từng đối mặt với sự phong tỏa siết chặt, tình cảnh chiến tranh, cùng những khó khăn nghiêm trọng như hiện nay. Cũng trong tuyên bố, Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ đang âm mưu thúc đẩy sự tức giận và kích động hỗn loạn tại Iran, bằng việc gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. 

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Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 2/10/2026. Ảnh: Reuters

Sau khi cùng Israel phát động cuộc chiến thứ 2 chống Iran vào cuối tháng 2/2026, chính quyền Mỹ đã triển khai hàng loạt biện pháp bao vây, cấm vận và phong tỏa kinh tế hà khắc chưa từng có với Tehran, bao gồm phong tỏa các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7, cấm vận toàn cầu với các hãng bay của Iran từ cuối tháng 9. Bên cạnh đó, hàng loạt tổ chức, cá nhân và phương tiện có giao dịch với Iran, cũng liên tục bị bổ sung vào danh sách trừng phạt.

Bộ Tài chính và quân đội Mỹ nhiều lần khẳng định Iran đã không thể xuất khẩu được bất kỳ một giọt dầu thô nào kể từ tháng 7, trong khi đây là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của quốc gia Hồi giáo.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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