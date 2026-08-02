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Ông Trump tuyên bố Mỹ tạm hủy kế hoạch tấn công Iran, chờ đạt thỏa thuận

Chủ Nhật, 12:30, 02/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng kế hoạch tấn công Iran sau khi các cuộc đàm phán đạt được những tiến triển nhất định, song nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc vào khả năng sớm đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu tối 1/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã quyết định hủy kế hoạch tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa các bên đang có dấu hiệu tích cực.

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Ông Trump tuyên bố Mỹ tạm hủy kế hoạch tấn công Iran, chờ đạt thỏa thuận. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Trump, Mỹ hiện "đã sẵn sàng hành động" nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, sau đề nghị từ phía Iran cùng một số quốc gia ở Trung Đông, Washington đồng ý tạm hoãn chiến dịch quân sự khi "các điều khoản cơ bản của một thỏa thuận đã được thống nhất".

Ông Trump cho biết thỏa thuận được đề xuất bao gồm việc ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz và "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng Israel đồng thuận với quyết định tạm dừng các cuộc tấn công, nhưng nhấn mạnh việc duy trì trạng thái này phụ thuộc vào khả năng "nhanh chóng đạt được một thỏa thuận".

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra thêm thông tin chi tiết. CNN cho biết đã liên hệ với Nhà Trắng để đề nghị làm rõ các phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều ngày qua chưa ghi nhận các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran. Trước đó, hôm 29/7, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành "làn sóng tấn công quy mô lớn" nhằm vào các mục tiêu tại quốc gia này.

Giang Bùi/VOV.VN
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