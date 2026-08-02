Mỹ điều thêm 10 máy bay tiếp dầu đến Trung Đông dù hủy tập kích Iran

Các nguồn tin Israel cho biết 10 máy bay tiếp dầu của Mỹ đang trên đường tới sân bay Ben Gurion, cảng hàng không nhộn nhịp nhất tại Israel. Hiện tại, sân bay lớn nhất Israel đang có 30 chiếc máy bay tiếp dầu của Mỹ neo đậu.

Mỹ điều thêm 10 máy bay tiếp dầu đến Trung Đông. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 19/7, thời điểm xung đột Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng, truyền thông Israel đưa tin Chính quyền Mỹ đã thông báo cho Chính phủ Israel về kế hoạch triển khai tổng cộng 100 máy bay tiếp dầu đến Israel. Hiện chưa rõ sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về hủy bỏ kế hoạch tập kích quy mô lớn vào Iran cuối tuần này, có ảnh hưởng tới việc điều động thêm máy bay tiếp dầu đến Israel hay không.

Về động lực dẫn tới quyết định hủy tập kích Iran của Tổng thống Trump, hãng tin Axios cho rằng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã hối thúc và thuyết phục lãnh đạo Mỹ từ bỏ phương án leo thang quy mô lớn. Động thái được Thái tử bin Salman thực hiện trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm qua (1/8). Tuy nhiên, thông tin về cuộc điện đàm cũng như nội dung trao đổi, chưa được cả hai phía xác nhận.

Tổng thống Trump hôm 31/7 dọa sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom "dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến", nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này.

Iran đã phản ứng rất cứng rắn với lời đe dọa của lãnh đạo Mỹ. Quan chức cấp cao thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công Iran, đòn giáng trả của Tehran sẽ khiến toàn bộ hạ tầng năng lượng thiết yếu trên toàn Trung Đông, bị nghiền nát.