English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nổ lớn tại Iran, Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Trung Đông

Thứ Bảy, 21:36, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông hôm nay đồng loạt ban cảnh báo, kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực.

Các Đại sứ quán Mỹ cảnh báo tình hình xung đột tại khu vực đang leo thang khó đoán định. Các công dân Mỹ ở Trung Đông cần thận trọng, đề cao cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản các chuyến bay thương mại bị hủy, các không phận bị đóng cửa, cũng như khả năng việc di chuyển bị gián đoạn.

no lon tai iran, my keu goi cong dan roi khoi trung Dong hinh anh 1
Mỹ không kích Iran. Ảnh: al-masirah tv

Cảnh báo của các cơ quan đại diện Ngoại giao Mỹ tại Trung Đông đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom "dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến", nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này. Tuy nhiên, nguồn tin xác nhận quyết định cuối cùng về việc mở chiến dịch tập kích, vẫn chưa

Về tình hình tại Iran, truyền thông nước này đưa tin một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực gần thành phố Eslamabad-e Gharb, tỉnh Kermanshah, hồi chiều nay. Tuy nhiên, vị trí chính xác vụ nổ xảy ra cũng như bản chất nổ, chưa được xác định.

Trước đó, quan chức cấp cao thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trưa nay cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu trên toàn khu vực. Nguồn tin nhắc lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf rằng: nếu các tài sản của Tehran bị tấn công, việc phá hủy các cơ sở dầu mỏ, khí đốt, điện năng và thậm chí cả các nhà máy khử mặn trên toàn Trung Đông, là không thể tránh khỏi.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah
Israel sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30/7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền nam Lebanon.

Israel sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah

Israel sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30/7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền nam Lebanon.

Iran bác bỏ đề xuất của Oman cùng quản lý eo biển Hormuz
Iran bác bỏ đề xuất của Oman cùng quản lý eo biển Hormuz

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran ngày 29/7 cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz, qua đó làm giảm kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột.

Iran bác bỏ đề xuất của Oman cùng quản lý eo biển Hormuz

Iran bác bỏ đề xuất của Oman cùng quản lý eo biển Hormuz

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran ngày 29/7 cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz, qua đó làm giảm kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột.

Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang
Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Washington có thể cần bổ sung một số loại vũ khí công nghệ cao trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gia tăng áp lực đối với kho dự trữ đạn dược.

Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang

Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Washington có thể cần bổ sung một số loại vũ khí công nghệ cao trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gia tăng áp lực đối với kho dự trữ đạn dược.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ