  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tuyên bố quân đội đã “đặt tay trên cò súng”, cảnh báo Mỹ và đồng minh

Thứ Ba, 08:32, 19/05/2026
VOV.VN - Iran ngày 19/5 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Mỹ và các đồng minh, khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất và sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi cảnh báo Washington và các đồng minh không nên mắc thêm “sai lầm chiến lược” trong quan hệ với Tehran.

“Các lực lượng vũ trang Iran hiện được chuẩn bị tốt hơn và mạnh hơn trước đây, ngón tay đã đặt trên cò súng”, ông Abdollahi tuyên bố. Vị tướng Iran nhấn mạnh bất kỳ hành động leo thang nào tiếp theo cũng sẽ vấp phải phản ứng “mạnh hơn rất nhiều” so với các cuộc đối đầu quân sự trước đây.

iran tuyen bo quan doi da dat tay tren co sung , canh bao my va dong minh hinh anh 1
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Reuters

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Central Headquarters có trụ sở tại Tehran, được xem là trung tâm điều phối tác chiến cấp cao nhất của quân đội Iran. Theo hãng tin Tasnim, ông Abdollahi cho rằng Mỹ và Israel đã nhiều lần “thử thách quyết tâm” của Iran nhưng không đạt được mục tiêu.

Trong một diễn biến liên quan, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định lợi ích quốc gia Iran, cũng đăng tải thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội X nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra thời hạn tấn công quân sự rồi sau đó quyết định hoãn lại.

“Với hy vọng hão huyền rằng điều đó sẽ buộc người dân và giới lãnh đạo Iran phải đầu hàng”, ông Rezaei viết. Quan chức Iran khẳng định “nắm đấm thép” của lực lượng vũ trang và người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải “rút lui và đầu hàng”.

Những tuyên bố mới nhất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, dù hai bên vẫn đang để ngỏ khả năng nối lại đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Trước đó, ông Trump cho biết đã tạm hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran theo đề nghị từ các đồng minh vùng Vịnh nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng cảnh báo vẫn sẵn sàng triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu không đạt được thỏa thuận.

Giang Bùi/VOV.VN
Ông Trump nói “có cơ hội rất lớn” đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết khả năng Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “rất lớn”, chỉ vài giờ sau khi ông xác nhận đã hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran để mở đường cho đàm phán tiếp tục.

Iran thu nhiều vũ khí Mỹ, lượng tàu thương mại đi qua eo Hormuz tăng mạnh
VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 18/5 đưa tin hệ thống phòng không nước này tại đảo chiến lược trên vịnh Ba Tư, đã được kích hoạt để đánh chặn vật thể bay nghi vấn.

Mỹ huỷ kế hoạch nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng Vịnh
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 cho biết ông quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra ngày 19/5 sau khi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. 

Nóng thế giới ngày 19/5: Mỹ đặt ra 5 điều kiện đàm phán với Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Saudi Arabia và UAE bị tấn công bằng UAV, Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn, Mỹ nêu 5 điều kiện đàm phán với Iran...

Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan
VOV.VN - Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran đã chuyển tới phía Mỹ một văn bản mới gồm 14 điểm thông qua kênh trung gian Pakistan.

