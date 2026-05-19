Iran tuyên bố quân đội đã “đặt tay trên cò súng”, cảnh báo Mỹ và đồng minh

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi cảnh báo Washington và các đồng minh không nên mắc thêm “sai lầm chiến lược” trong quan hệ với Tehran.

“Các lực lượng vũ trang Iran hiện được chuẩn bị tốt hơn và mạnh hơn trước đây, ngón tay đã đặt trên cò súng”, ông Abdollahi tuyên bố. Vị tướng Iran nhấn mạnh bất kỳ hành động leo thang nào tiếp theo cũng sẽ vấp phải phản ứng “mạnh hơn rất nhiều” so với các cuộc đối đầu quân sự trước đây.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Reuters

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Central Headquarters có trụ sở tại Tehran, được xem là trung tâm điều phối tác chiến cấp cao nhất của quân đội Iran. Theo hãng tin Tasnim, ông Abdollahi cho rằng Mỹ và Israel đã nhiều lần “thử thách quyết tâm” của Iran nhưng không đạt được mục tiêu.

Trong một diễn biến liên quan, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định lợi ích quốc gia Iran, cũng đăng tải thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội X nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra thời hạn tấn công quân sự rồi sau đó quyết định hoãn lại.

“Với hy vọng hão huyền rằng điều đó sẽ buộc người dân và giới lãnh đạo Iran phải đầu hàng”, ông Rezaei viết. Quan chức Iran khẳng định “nắm đấm thép” của lực lượng vũ trang và người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải “rút lui và đầu hàng”.

Những tuyên bố mới nhất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, dù hai bên vẫn đang để ngỏ khả năng nối lại đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Trước đó, ông Trump cho biết đã tạm hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran theo đề nghị từ các đồng minh vùng Vịnh nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng cảnh báo vẫn sẵn sàng triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu không đạt được thỏa thuận.