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Iran tuyên bố tấn công 4 tàu dầu tại vịnh Ba Tư

Thứ Năm, 17:59, 22/10/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố lực lượng này đã tấn công 4 tàu chở dầu tại vịnh Ba Tư với cáo buộc hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thiệt hại chưa được công bố.

 

Đây là lần thứ 3 trong 24 giờ qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu dầu bị tấn công hoặc va phải thủy lôi trong vùng biển khu vực. Thông báo cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã khai hỏa tấn công 4 tàu đang thực hiện việc trao đổi dầu giữa tàu với tàu, tại vị trí phía Nam vịnh Ba Tư. Các con tàu bị tập kích đã bốc cháy và không thể tiếp tục hoạt động.

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Iran tuyên bố tấn công 4 tàu dầu với cáo buộc hoạt động phi pháp (Ảnh: Reuters)

Cũng trong tuyên bố, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ đang khuyến khích các tàu thương mại đi qua tuyến lưu thông đã bị Tehran rải thủy lôi tại eo Hormuz. IRGC cảnh báo nếu quân đội Mỹ tiếp tục hành động này, Iran sẽ đáp trả bằng việc mở rộng tập kích căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trước đó, trong ngày 21/10, IRGC thông báo có 3 tàu chở dầu, trong đó có một siêu tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác thực.

Theo giới phân tích, cùng với căng thẳng gia tại Saudi Arabia do hoạt động tập kích của lực lượng Houthi, việc tàu dầu liên tiếp bị tấn công hoặc gặp sự cố trong vùng biển khu vực (eo Hormuz và vịnh Ba Tư), là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô liên tục tăng cao. Trong phiên giao dịch sáng nay, dầu Brent biển Bắc tăng giá 1,29%, lên mức 110,11 USD/thùng.

Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1%, lên mức 98,12 USD/thùng. So với thời điểm đầu tháng 7, tức trước khi Mỹ tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Iran và giao tranh tại Yemen chưa bùng phát trở lại, giá dầu thô hiện đã cao hơn gần 40 USD/thùng, tương đương mức tăng hơn 50%.

Bá Thi/VOV-Cairo
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