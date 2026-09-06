Iran tuyên bố tấn công 6 tàu tại eo Hormuz

Tuyên bố xác nhận tấn công các tàu, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố tối qua, vài giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran. IRGC khẳng định, trong số các tàu bị tập kích, có 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Thời điểm tiến hành các cuộc tấn công là sáng 5/9, giờ địa phương. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận.

Trước tuyên bố của IRGC, Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya, cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công báo thù thảm khốc nhằm vào các tàu hải quân Mỹ trong khu vực, nếu Washington tiếp tục gây hấn và tập kích tàu Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cực lực lên án việc lực lượng Mỹ phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran hồi chiều qua. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định hành động tập kích của Mỹ là phi pháp và có tính chất gây hấn, một sự đe dọa rõ ràng nhằm vào hòa bình và an toàn hàng hải quốc tế.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Các tuyên bố và cảnh báo của Iran đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), thông báo đã tấn công và phá hủy 3 tàu dầu Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman hồi chiều qua. CENTCOM khẳng định, đòn tập kích nhằm đáp trả vụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía 2 tàu chiến Mỹ đang tuần tra trong vùng biển khu vực. CENTCOM cũng cảnh báo sẽ không do dự bảo vệ các lực lượng Mỹ và phá hủy đội tàu chở dầu của Iran, nếu cần thiết.

Cuộc đụng độ hôm qua là lần thứ 3 trong tháng 9 này, các lực lượng Mỹ và Iran dội hỏa lực vào nhau. Trước đó, tối 1 và 3/9, quân đội Mỹ cũng đã bắn phá các mục tiêu tại Iran với cáo buộc đáp trả hành vi tấn công của Tehran nhắm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz. Iran trả đũa bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ ở nhiều nước trong khu vực.

Căng thẳng leo thang khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao, vượt trên 90 USD/thùng.