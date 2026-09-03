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Tàu hàng đi qua eo Hormuz tiếp tục giảm

Thứ Năm, 21:12, 03/09/2026
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VOV.VN - Do tác động của căng thẳng quân sự Mỹ - I-ran, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày 2/9, vùng biển này chỉ ghi nhận 6 tàu hàng đi qua, giảm gần một nửa so với ngày trước đó.

Theo dữ liệu của Kpler, cả 6 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz hôm qua, đều là tàu chở nhiên liệu, trong đó có 2 tàu chở khí cỡ lớn và 4 tàu chở dầu. Đây có thể là nguyên nhân khiến giá dầu thô trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ, dù vẫn duy trì ở mức cao trên 90 USD/thùng.

Tuy nhiên, so với một ngày trước đó, lượng tàu đi qua eo Hormuz hôm qua chỉ bằng hơn 50%, 6 tàu so với 11 tàu. Còn so với trung bình 10 ngày liền trước, tỷ lệ này chưa đến 50%, 6 tàu so với 13 tàu. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát ngày 28/2/2026, lượng tàu lưu thông hôm qua chưa bằng 5%.

tau hang di qua eo hormuz tiep tuc giam hinh anh 1
Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo Hormuz. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo giới phân tích, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm, là do giao tranh vũ trang bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran. Đêm 1/9, quân đội Mỹ tập kích hàng loạt mục tiêu tại khu vực ven biển và phía Nam Iran. Tehran đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp trong ngày 2 và 3/9, nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Washington trong khu vực.

Không chỉ có vậy, Iran sáng nay thông báo đã rải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tập trung vào các luồng lưu thông gần bờ biển Oman mà Tehran cho là bất hợp pháp. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập. Trước đó, quân đội Mỹ hồi trong tuần thông báo đã dọn hết thủy lôi do Iran thả xuống eo Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn mở và an toàn cho tàu hàng đi qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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