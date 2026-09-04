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Mỹ tuyên bố lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz gần trở lại mức trước giao tranh

Thứ Sáu, 05:40, 04/09/2026
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VOV.VN - Ngày 3/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Nhà Trắng đồng thời cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này đang dần được khôi phục.

Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo thường kỳ Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance cho biết, điều kiện để Mỹ nối lại đàm phán với Iran là Tehran phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2/9, dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang phục hồi sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.

“Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đang nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị”, Phó Tổng thống JD Vance cho biết.

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Vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cùng ngày cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần mức bình thường.

Theo số liệu được Tổng thống Trump đăng tải, trước khi chiến sự bùng phát, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Con số hiện nay được biểu đồ thể hiện ở mức khoảng 18 triệu thùng/ngày.

Trong một phát biểu đáng chú ý khác, Phó Tổng thống Vance cho biết, ông không mô tả các hoạt động quân sự hiện nay của Mỹ chống Iran là một “cuộc chiến”. Theo Phó Tổng thống Mỹ, mặc dù giao tranh vẫn có thể bùng phát tại một số thời điểm và địa điểm song giai đoạn tác chiến chính của chiến dịch kéo dài khoảng sáu tuần.

Khi được hỏi liệu xung đột có kết thúc trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới hay không, ông Vance cho rằng, điều này phụ thuộc phần lớn vào Iran. Phó Tổng thống Mỹ nói câu hỏi nào khi chiến dịch kết thúc cũng tương tự như câu hỏi khi nào Iran sẽ ngừng tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và cho rằng câu trả lời phải đến từ phía Tehran.

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Tổng thống Trump muốn Eo biển Hormuz mang tên mình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất đổi tên Eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”, trong bối cảnh Washington khẳng định Iran đã mất quyền kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược này.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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