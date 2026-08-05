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Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới ở eo biển Hormuz

Thứ Tư, 23:02, 05/08/2026
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VOV.VN - Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, khu vực có vai trò chiến lược đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về lộ trình địa lý của các tuyến hàng hải mới đi qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải biển chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết tuyên bố chung giữa Iran và Oman hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ được công bố nếu không có sự can thiệp từ các bên thứ ba.

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Bản đồ khu vực eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, tiến triển này đạt được trong bối cảnh Tehran và Muscat tiếp tục các cuộc thảo luận về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Baqaei đánh giá các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman được tiến hành theo hướng “chuyên nghiệp” và đang đạt được những bước tiến tích cực.

Liên quan đến các vấn đề đối ngoại khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này hiện chưa có kế hoạch thực hiện các chuyến thăm chính thức tới Pakistan hoặc Qatar.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, nơi trung chuyển một tỷ lệ lớn lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Vì vậy, mọi diễn biến liên quan đến các tuyến hàng hải trong khu vực đều được thị trường năng lượng và ngành vận tải biển quốc tế theo dõi chặt chẽ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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